Politika

"NIKADA SE NEĆU ODREĆI KOSOVA I METOHIJE" Vučić: Nastavićemo da izdržavamo i da se borimo za pravo i povelju UN u nemogućim okolnostima

В.Н.

30. 12. 2025. u 17:11

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je na godišnjoj konferenciji da se nikada neće odreći Kosova i Metohije.

НИКАДА СЕ НЕЋУ ОДРЕЋИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ Вучић: Наставићемо да издржавамо и да се боримо за право и повељу УН у немогућим околностима

Foto: D. Milovanović

- Nikada se nisam i neću se odreći Kosova i Metohije. Kosovo je proglasilo nezavisnot 2008. godine, 2009 su najmoćnije zemlje priznale nezavinsost, 2011 uspostavili su granični prleaz prema Srbiji. Sve posle toga izdržavate, izdržavate nemoguće pritiske je pravo herojstvo, naroda i političkih lidera. Nastavićemo da izdržavamo i da se borimo za pravo i povelju UN u nemogućim okolnostima. Uvek sam donosio odluke rukovodeći se ustavom, ali i štiteći naše ljude tamo. - rekao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK PROMENA PRAVILA FUDBALA! Ofsajd se menja na neverovatan način, više ništa neće biti kao do sada! (VIDEO)

ŠOK PROMENA PRAVILA FUDBALA! Ofsajd se menja na neverovatan način, više ništa neće biti kao do sada! (VIDEO)