"NIKADA SE NEĆU ODREĆI KOSOVA I METOHIJE" Vučić: Nastavićemo da izdržavamo i da se borimo za pravo i povelju UN u nemogućim okolnostima
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je na godišnjoj konferenciji da se nikada neće odreći Kosova i Metohije.
- Nikada se nisam i neću se odreći Kosova i Metohije. Kosovo je proglasilo nezavisnot 2008. godine, 2009 su najmoćnije zemlje priznale nezavinsost, 2011 uspostavili su granični prleaz prema Srbiji. Sve posle toga izdržavate, izdržavate nemoguće pritiske je pravo herojstvo, naroda i političkih lidera. Nastavićemo da izdržavamo i da se borimo za pravo i povelju UN u nemogućim okolnostima. Uvek sam donosio odluke rukovodeći se ustavom, ali i štiteći naše ljude tamo. - rekao je Vučić.
