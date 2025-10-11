ZVANIČNO NEMA PREŽIVELIH: Strahovita eksplozija u fabrici eksploziva u tensiju (VIDEO)
EKSPLOZIJU, u kojoj je u petak potpuno srušena fabrika eksploziva u američkoj saveznoj državi Tenesi, nije preživeo niko od zaposlenih koji su se nalazili u postrojenju u tom trenutku, saopštila je danas kancelarija šerifa okruga Hamfris.
Šerif okruga Hamfris, Kris Dejvis rekao je na konferenciji za novinare da se pretpostavlja da su svi koji su bili prisutni u fabrici u trenutku eksplozije poginuli na licu mesta, prenosi AP.
On nije naveo broj poginulih, ali je ranije rekao da se 18 ljudi vodi kao nestalo.
-Nismo pronašli preživele, kazao je Dejvis.
Šerif je rekao da je eksplozija koja se u petak ujutru dogodila u fabrici kompanije "Akjuret enerdžetik sistems" (Accurate Energetic Systems), koja prerađuje municiju i eksploziv za vojsku, ali ih ne proizvodi, rasula ostatke zgrada na području od najmanje 800 metara.
Eksploziju su osetili i stanovnici udaljeni više od 24 kilometra.
(Tanjug)
