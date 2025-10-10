PRVA REAKCIJA BELE KUĆE: Oglasili se nakon što Tramp nije dobio Nobelovu nagradu za mir

BELA kuća kritikovala je odluku Nobelovog komiteta da nagradu za mir dodeli venecuelanskoj opozicionoj liderki Mariji Korini Mačado, umesto predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu.

Portparol Bele kuće Stiven Čeung naveo je na platformi Iks da će Tramp nastaviti da sklapa mirovne sporazume, okončava ratove i spasava živote, ističući njegovu humanitarnu posvećenost i "snagu volje koja pomera planine".

Čeung je dodao da je Nobelov komitet "stavio politiku iznad mira".

Nobelov komitet je nagradu dodelio Mačado, ističući njen rad kao "hrabrog branioca slobode" u borbi protiv autoritarnog režima u Venecueli.

Iako američki predsednik nije zvanično komentarisao odluku Nobelovog komiteta, na svom nalogu "Truth Social" objavio je tri videa u kojima njegove pristalice proslavljaju sporazum iz Gaze.

