PITER ANDREOLI IZ STEJT DEPARTMENTA: Na sastanku u ruskom Ministarstvu spoljnih poslov

DIREKTOR Kancelarije za Rusiju u okviru američkog Stejt Departmenta Piter Andreoli učestvovao je danas na sastanku u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova u Moskvi, prenose RIA Novosti.

Foto: M.Stevanović

-Gospodin Andreoli u poseti je Moskvi radi zakazanih konsultacija sa diplomatama američke ambasade. Takođe je imao i neke druge ograničene kontakte, uključujući u Ministarstvu spoljnih poslova kako bi razgovarao o radu ambasada u obe zemlje, saopšteno je iz ambasade SAD u Rusiji.

Nije precizirano ko je pored Anredolija prisustvovao na sastanku u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova.

(Tanjug)

