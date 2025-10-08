Svet

PITER ANDREOLI IZ STEJT DEPARTMENTA: Na sastanku u ruskom Ministarstvu spoljnih poslov

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 10. 2025. u 23:45

DIREKTOR Kancelarije za Rusiju u okviru američkog Stejt Departmenta Piter Andreoli učestvovao je danas na sastanku u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova u Moskvi, prenose RIA Novosti.

Foto: M.Stevanović

-Gospodin Andreoli u poseti je Moskvi radi zakazanih konsultacija sa diplomatama američke ambasade. Takođe je imao i neke druge ograničene kontakte, uključujući u Ministarstvu spoljnih poslova kako bi razgovarao o radu ambasada u obe zemlje, saopšteno je iz ambasade SAD u Rusiji.

Nije precizirano ko je pored Anredolija prisustvovao na sastanku u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova.

(Tanjug)

