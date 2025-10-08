SVE OČI UPRTE U ŠARM EL ŠEIK: Počeli pregovori koji mogu promeniti Bliski istok
EGIPATSKI ministar spoljnih poslova Badr Abdel Aati potvrdio je da se u Šarm el Šeiku odvijaju razgovori između delegacija Hamasa i Izraela, uz ključnu ulogu regionalnih partnera i Sjedinjenih Američkih Država, sa ciljem okončanja rata u Gazi.
Abdel Aati je rekao da će arapske zemlje podržati mirovne sporazume sa Izraelom ukoliko dođe do okončanja sukoba, prenela je Al Arabija. Prva faza pregovora obuhvata dopremanje humanitarne pomoći, prekid neprijateljstava, razmenu zarobljenika i povratak pritvorenika.
Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof pridružiće se pregovorima u narednim satima.
Egipatski ministar je naglasio da američki plan predviđa prekid rata, odbacivanje aneksije i raseljavanja, uz potrebu zajedničkih međunarodnih napora za bezbedan povratak izraelskih snaga iz Pojasa Gaze.
Hamas je, prema rečima lidera Favzija Barhuma, pristao na pregovore i izrazio spremnost za trenutni i trajni prekid vatre, kao i pravednu razmenu zatvorenika.
Egipat ističe da je angažovan u stvaranju političkog horizonta za uspostavljanje palestinske države, dok istovremeno insistira na regionalnoj bezbednosti, uključujući zaštitu vodnih resursa u Basenu Nila.
(Sputnjik)
