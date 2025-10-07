AMERIKA U PROBLEMU Severnokorejska zamena za iskander: Kim DŽong Un predstavio novu generaciju hipersoničnih raketa (VIDEO/FOTO)

SEVERNA Koreja je predstavila naslednika svoje serije taktičkih balističkih raketnih sistema KN-23 na izložbi „Defence Development-2025“ u Pjongjangu, tokom koje je prvi put viđeno više novih sistema naoružanja. Novi taktički balistički raketni sistem kratkog dometa koristi hipersonično klizno telo koje generiše uzgon i male kontrolne površine, i čini se da je to sistem te vrste koji je ikada integrisao hipersonično klizno vozilo.

Označen kao Hvasong-11Ma, novi sistem izgleda koristi isti transporter-montažer-lanser kao KN-23 i isti donji deo, dok gornji deo sa kliznim vozilom izgleda da je namenjen da se odvoji blizu vrha faze pojačanja. To je najnovija od više novih raketa koje integrišu hipersonična klizećih vozila, nakon prvog leta balističke rakete srednjeg dometa Hvasong-11 testirane u septembru 2021. godine i leta Hvasong-16B testirane od marta 2024. godine.

KN-23 je prvi put predstavljena u februaru 2018. godine i veoma je podsećala na ruski taktički balistički raketni sistem Iskander-M sa mnogim zajedničkim karakteristikama. Oba sistema koriste motore na čvrsto gorivo, naglašavaju visok nivo mobilnosti i lansiraju rakete na kvazibalističkim poluspuštenim putanjama sa visokim nivoom manevarskih mogućnosti kako bi bolje izbegli napredne sisteme protivvazdušne odbrane.

Takve rakete su se pokazale veoma efikasnim protiv najsposobnijeg NATO-ovog sistema protivvazdušne odbrane dugog dometa namenjenog za suzbijanje takvih napada, MIM-104 Patriot, tokom borbenih testiranja na ukrajinskom poprištu. KN-23 ima niz značajnih prednosti u odnosu na svoje ruske pandane, uključujući mnogo veći izbor lansirnih vozila, veći domet i postojanje veće varijante, KN-23B, sa bojevom glavom nekoliko puta većom i većom prednošću dometa.



„Kako se američko vojno gomilanje u južnokorejskom regionu intenzivira, naš strateški interes u tom području se takođe povećao. Stoga smo shodno tome rasporedili naša posebna sredstva ključnim ciljevima od interesa.“ „Da li se teritorija Južne Koreje ikada može smatrati bezbednim mestom? To je na njima da procene“, dodao je.

Dok je većina predstavljenih tipova raketa dizajnirana da pogađa ciljeve daleko izvan Koreje, od američkih baza u Japanu do Guama, Havaja i američkog kopna, kao taktički sistem kratkog dometa, Hvasong-11Ma je dizajniran da pogađa ciljeve na Korejskom poluostrvu. Očekuje se da će ulazak raketnog sistema u službu dodatno proširiti jaz između Severne Koreje i Rusije i Južne Koreje u njihovim taktičkim balističkim raketnim sposobnostima, pri čemu nijedan od dva suseda zemlje nije razvio uporediv sistem.



Hipersonična jedrilica, poput one viđene na Hvasong-11Ma, znatno je efikasnija u postizanju većih dometa sa ograničenim opterećenjem goriva, uprkos daleko većim brzinama i letu kroz gušći vazduh. Takve letelice mogu da se naginju pod malim uglom, smanjujući radarski horizont i vreme reakcije neprijateljske PVO/PRO, a sve to dok manevrišu bočno kako bi se angažovala iz neočekivanih uglova, što ih čini izuzetno teškim za presretanje. Kada se uzmu u obzir ogromne teškoće sa kojima se sistem Patriot suočava u suprotstavljanju mnogo manje sofisticiranim kvazibalističkim raketnim napadima, protiv kojih je stopa presretanja pala na oko šest procenata, očekuje se da će potencija Hvasong-11Ma biti veoma značajna.

S obzirom na to da se Severna Koreja pojavila kao ključni dobavljač balističkih raketa i širokog spektra druge vojne opreme Rusiji, mogućnost da Hvasong-11Ma bude i namenjen ruskim oružanim snagama i da vidi svoja prva borbena ispitivanja na ukrajinskom ratištu ostaje značajna.

