FRANCUSKA NEMA PREDSEDNIKA, IMA KIJEVSKOG ADVOKATA: Medvedev posle ostavke Lekornua
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev smatra da je ostavka francuskog premijera Sebastijana Lekornua usledila zato što zemlja "nema predsednika".
- Ima briljantnog advokata za Kijev, bliskog prijatelja Nemačke i Britanije i brbljivog neokolonijalističkog arbitra u Africi. Ali njenog lidera, Emanuela Makrona, nije bilo briga za Francusku. Tužan rezultat: francuska vlada je trajala 14 sati. A sve zato što Francuska nema predsednika. Makrona baš briga za Francusku - izjavio je Medvedev.
Francuski premijer Lekornu, tek što je imenovao novu vladu, podneo je jutros ostavku predsedniku Emanuelu Makronu. On je potom zadužio je svog odlazećeg premijera da do srede uveče još jednom pokuša da pregovora sa drugim partijama da bi pronašao izlaz iz krize, javlja Rojters.
(RT Balkan)
Preporučujemo
PUTIN IZNEO “NAJBOLjI STRATEŠKI PREDLOG“: Tramp nije mogao da odbije
06. 10. 2025. u 18:45
ZAŠTO SI UVEK TAKO PROKLETO NEGATIVAN? Tramp kritikovao Netanjahua
06. 10. 2025. u 18:08
TRAMP O PUTINOVOJ PONUDI ZA NUKLEARNO ORUŽJE: Zvuči kao dobra ideja
06. 10. 2025. u 07:51
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (1)