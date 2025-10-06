ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev smatra da je ostavka francuskog premijera Sebastijana Lekornua usledila zato što zemlja "nema predsednika".

Dmitrij Medvedev, Foto AP

- Ima briljantnog advokata za Kijev, bliskog prijatelja Nemačke i Britanije i brbljivog neokolonijalističkog arbitra u Africi. Ali njenog lidera, Emanuela Makrona, nije bilo briga za Francusku. Tužan rezultat: francuska vlada je trajala 14 sati. A sve zato što Francuska nema predsednika. Makrona baš briga za Francusku - izjavio je Medvedev.

Francuski premijer Lekornu, tek što je imenovao novu vladu, podneo je jutros ostavku predsedniku Emanuelu Makronu. On je potom zadužio je svog odlazećeg premijera da do srede uveče još jednom pokuša da pregovora sa drugim partijama da bi pronašao izlaz iz krize, javlja Rojters.

(RT Balkan)