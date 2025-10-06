FERARI, LAMBORGINI, PORŠE... Veliki plen policije: Otkrivena prevara sa uvozom luksuznih automobila od 43 miliona evra
FINANSIJSKA policija u Pratu, koju je kordiniralo Evropsko javno tužilaštvo u Bolonji, otkrila je prevaru u vezi sa uvozom luksuznih automobila, vrednu 43 miliona evra.
Istraga je dovela do izvršenja naloga za zaplenu koju su izdali sud u Ferari i Traniju, kojim je naloženo zamrzavanje osam kompanija, sedam parcela zemljišta, tri nekretnine, jedan salon i 43 luksuzna automobila, uključujući „Ferari“, „Lamborgini“ i „Porše“ i preko 50 bankovnih računa.
Pretresi sprovedeni na preko 15 lokacija u Emilja-Romanji i Pulji bili su usmereni na kuće i poslovne prostore povezane sa osumnjičenima. A istraga koja je dovela do ogromnog ulova je proistekla iz žalbe koju je podneo kupac koji je prijavio nepravilnsti u registraciji poslovnog automobila kupljnenog preko salona više brendova od nemačkog prodavca.
Tako su istrage otkrile italijansko-namačku kriminalnu mrežu koja je, preko stranih lažnih kompanija i lažnog fakturisanja, uvozila luksuzna vozila, izbegavajući PDV. Istrage su rekonstruisale preko 1.700 vozila.
