"EVROPA KLIZI U RAT, POSLAĆE VOJNIKE U UKRAJINU" Orban: Mađarska će imati dovoljno snage da ne učestvuje u tome
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da će njegova zemlja imati dovoljno snage da ne učestvuje u ratu, čak i ako se većina evropskih država odluči da se uključi u oružani sukob u Ukrajini.
U intervjuu za portal Hetek, Orban je naglasio da većina zemalja Evropske unije, iako ne javno, „iza zatvorenih vrata“ deli stav Budimpešte da Evropa klizi ka ratu i da će pre ili kasnije na ukrajinsko tle poslati vojnike „koji će se vratiti u kovčezima“.
- Kada Evropa odluči da počne rat, ili većina zemalja Evrope to odluči, Mađarska će imati mogućnosti, snagu, znanje da se ne uvuče u takav rat koji se širi. Mislim da je to moguće i na tome radim - poručio je Orban.
On je dodao da će nastaviti da se suprotstavlja ostalim članicama EU i koristi pravo veta na sve odluke koje smatra suprotnim mađarskim nacionalnim interesima, „dokle god bude imao snage“.
- Ne mogu da zabranim Francuzima ili Nemcima da šalju oružje Ukrajini, ali mogu da sprečim EU da šalje oružje i uvuče Mađarsku u takvu operaciju, jer na to imamo pravo - istakao je Orban.
Reakcija Moskve
U Ministarstvu spoljnih poslova Rusije više puta su naglašavali da je bilo kakav scenario razmeštanja NATO trupa u Ukrajini neprihvatljiv za Moskvu i da bi vodio ka oštroj eskalaciji.
Izjave zapadnih zvaničnika, pre svega u Velikoj Britaniji i drugim evropskim državama, o mogućnosti slanja kontingenata u Ukrajinu u MID-u su okarakterisali kao „podsticanje na nastavak rata“.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ranije je istakao da SAD i NATO „direktno učestvuju u konfliktu“, ne samo isporukama oružja već i obukom ukrajinskog kadra u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Italiji i drugim državama. Takođe je upozorio da će svi konvoji sa oružjem za Ukrajinu biti legitimne mete za Rusiju.
U Kremlju naglašavaju da „naoružavanje Kijeva sa Zapada“ ne doprinosi uspehu rusko-ukrajinskih pregovora i da će imati isključivo negativne posledice.
