ZAPALJIV GOVOR DANSKE PREMIJERKE NA OTVARANJU SAMITA: Rusija neće stati, oni su pretnja svima nama

PREMIJERKA Danske Mete Frederiksen izjavila je na početku Samita Evropske političke zajednice (EPZ) da evropske zemlje moraju hitno da ojačaju svoju odbranu i da podrže Ukrajinu kako bi se odvratili ruski napadi i osigurala bezbednost Evrope.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix via AP

- Sada svima mora da bude jasno da Rusija neće stati dok ne budu primorani na to. I oni su pretnja, ne samo Ukrajini, već svima nama. Danas imamo jedan veliki zadatak pred sobom. Moramo da učinimo našu zajedničku Evropu toliko jakom da rat protiv nas postane nezamisliv. I to moramo da učinimo sada - rekla je Frederiksen na otvaranju sednice EPZ u Kopenhagenu.

Rat u Ukrajini nikada nije vođen samo zbog Ukrajine već je reč o Evropi, njenim narodima, građanima, vrednostima i slobodi, rekla je premijerka, podsećajući na istorijske napade Rusije i Sovjetskog Saveza na evropski kontinent.

- Od širenja Ruskog carstva do sovjetskih tenkova koji su prelazili nekoliko granica tokom Hladnog rata, razbijajući nade u slobodu. I skorija istorija nam govori potpuno istu priču - rekla je ona i dodala da mir sa Rusijom može da se postigne samo snagom.

Frederiksen je istakla tri ključne oblasti delovanja: jačanje Ukrajine, slabljenje Rusije i pripremu Evrope za hibridne pretnje.

- Moramo da ojačamo Ukrajinu dodatnim isporukama oružja i municije, dok istovremeno uvodimo nove sankcije Rusiji. Nigde to neće imati veći uticaj na evropsku bezbednost nego na frontu u Ukrajini. Ovo nije milosrđe, već direktna odbrana našeg kontinenta - rekla je ona.

Ona je dodala da Evropa mora da ubrza sopstvenu vojnu spremnost, učeći od Ukrajine u razvoju odbrambene industrije i odgovoru na hibridne pretnje, uključujući dronove, nelegalne migracije i ciljanje kritične infrastrukture.

- Na dobrom smo putu, ali moramo da se krećemo mnogo brže. Moramo da naučimo od Ukrajine osećaj hitnosti, izgradnju neverovatne odbrambene industrije za samo nekoliko godina. Moramo da naučimo tu lekciju i moramo da se ubrzamo - naglasila je Frederiksen.

Takođe je ukazala na važnost ekonomskih i društvenih mera u jačanju otpornosti Evrope.

- Bezbednost nije samo pitanje oružja. Moramo da obezbedimo poslove, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, pristupačnu hranu i mogućnosti za budućnost naših građana. Moramo da investiramo u nove tehnologije i ključne sirovine, smanjimo zavisnost i gradimo snažniju evropsku ekonomiju - rekla je ona.

Frederiksen je naglasila solidarnost evropskih država i važnost zajedničkog odgovora.

- Evropa je jaka kada odlučimo da to budemo. Ruski ciljevi - zauzimanje Kijeva, svrgavanje ukrajinske vlade i destabilizacija Evrope, nisu ostvareni zahvaljujući otpornosti Ukrajine i podršci evropskih zemalja - zaključila je danska premijerka.