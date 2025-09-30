NEMAČKI KANCELAR ŠOKIRAO IZJAVOM: Evropa više nije u miru sa Rusijom
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je da Evropa "nije na ratnom putu, ali više nije ni u miru" sa Rusijom.
- Dozvolite mi da to kažem u rečenici koja može biti malo šokantna na prvi pogled... nismo u ratu, ali više nismo ni u miru. Ruski rat je rat protiv naše demokratije i rat protiv naše slobode - rekao je Merc na medijskom događaju u Dizeldorfu, prenosi Rojters.
On je dodao da je namera Moskve da potkopa jedinstvo u Evropskoj uniji.
Osvrnuo se i na svoju nedavnu podršku planu EU za otključavanje zamrznute ruske imovine za finansiranje ratnih napora Ukrajine, rekavši da bi taj potez mogao da obezbedi vojnu podršku Ukrajini tokom tri do pet godina.
Merc je ocenio da bi u tom roku moglo postati "ekonomski neodrživo" za Rusiju da nastavi protiv Ukrajine.
Tanjug
