ZA SARKOZIJA PET GODINA ZATVORA: Pale presude za Gadafijev novac

Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi osuđen je na pet godina zatvora.

Sud u Parizu proglasio je krivim Sarkozija, zbog udruživanja u cilju izvršavanja krivičnih dela u okviru "Afere Gadafi". Ali, protiv Sarkozija su istovremeno odbačene optužbe za pronveru i korupciju. To znači da je ostavio je saradnike da traže novac, ali nije to sam radio i da se u trag novca se nije ušlo.

Tako je otpala i optužba da je izvršeno ileglano finansiranje njegove predsedničke kampanje 2007. godine, pa samim tim su odbijene i pretpostavke da je to urađeno Gadafijevim novcem.

Pominjalo se 50 miliona evra, a državni tužilac tražio je sedam godina zatvora.

Sarkozi već nosi nanogvicu zbog presude iz drugog procesa na godinu dana zatvora.