ZA SARKOZIJA PET GODINA ZATVORA: Pale presude za Gadafijev novac
Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi osuđen je na pet godina zatvora.
Sud u Parizu proglasio je krivim Sarkozija, zbog udruživanja u cilju izvršavanja krivičnih dela u okviru "Afere Gadafi". Ali, protiv Sarkozija su istovremeno odbačene optužbe za pronveru i korupciju. To znači da je ostavio je saradnike da traže novac, ali nije to sam radio i da se u trag novca se nije ušlo.
Tako je otpala i optužba da je izvršeno ileglano finansiranje njegove predsedničke kampanje 2007. godine, pa samim tim su odbijene i pretpostavke da je to urađeno Gadafijevim novcem.
Pominjalo se 50 miliona evra, a državni tužilac tražio je sedam godina zatvora.
Sarkozi već nosi nanogvicu zbog presude iz drugog procesa na godinu dana zatvora.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
