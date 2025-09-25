Sud u Parizu proglasio je krivim bivšeg francuskog predsednika Nikolu Sarkozija, zbog udruživanja u ciqu izvršavanja krivičnih dela u okviru "Afere Gadafi". Ali, protiv Sarkozija su istovremeno odbačene optužbe za pronveru i korupciju. Sudija trenutno obrazlaže motivaciju i visinu kazne.

Ilustracija - Foto AP

Time je otpala i optužba da je ileglano finansiranje njegove predsedničke kampanje 2007. godine, pa samim tim su odbijene i pretpostavke da je to urađeno Gadafijevim novcem.

To konkretno znači da se Sakorzi udružio u ciqu da se novac sakupi, ali da sud nije mogao do kraja da dokaže da je novac zaista i uzet u te svrhe. Faktički, ostavio je saradnike da traže pare, ali nije to sam radio. U trag novca se nije ušlo.

Suđenje je ocenjeno kao istorijsko i bez presedana u francuskom pravosuđu. Istražni proces je trajao više od decenije, a proces od početka ove godine. Sarkozi je bio osumnjičen da mu je bivši libijski vođa Moamer el Gadafi tajno finansirao prvu predsedničku kapanju 2007. godine. Pominjala se suma od čak 50 miliona evra.

Sarkoziji je bio optužen da je dogovor s Gadafijem sklopio u njegovom šatoru u Tripoliju 6. oktobra 2005. godine, kada je u Libiju je došao kao ministar unutrašnjih poslova, zvanično da bi vodio razgovore o zaustavljanju ilegalne imigracije. Snimak ovog razgovora nikada nije pronađen.

Sumnjalo se da je Gadafi finansirao Sarkozijevu kampanju da bi zauzvrat obezbedio povratak na međunarodnu scenu, a da bi zauzvrat povratio imidž na međunarodnoj sceni, u čemu su neki videli dokaz dolaskom vođe džamahirije u zvaničnu posetu Francuskoj krajem 2007. godine. Ali, to nije dokazano.

Tužilac je za Sarkozija tražio sedam godina zatvora, od deset koliko je maksimalno određeno zakonom, ali je u presudi deo optžnice odbačen. Ovo je bio peti proces u poslednjih pet godina protiv Nikole Sarkozija. On trenutno nosi nanogvicu, jer mu je sredinom decembra prošle godine Kasacioni sud potvrdio kaznu od tri godine zatvora, od čega dve uslovno, u aferi "Bizmut" zbog pokušaja podmi}ivanja sudije.

Sarkozi je presudu slušao u društvu svoje supruge Karle Bruni, i sinova Žana, Pjera i Luja. Poznato je da je familija Sarkozijevih bliska i da pružaju podršku jedni drugima.

Na optuženičkoj klupi našlo se dvanaestoro optuženih. Među njima su bili i nekadašnji Sarkozijevi bliski saradnici i bivši mininstri Bris Ortefe i Klod Gean, koji su proglašeni krivim za udruživanje u ciqu kriminalnih radnji. Gean, koji je bio i Sarkozijev šef kabineta, osuđen je i za pasivnu trgovinu uticajem, kao i za korupciju. Ortefe je oslobođen od optužbi vezanih za ilegalno finansiranje kampanje i delimično za proneveru javnih fondova i pranje novca.

Kriv je i biznismen Aleksandar uri, posrednik između Sarkozijevih predstavnika i bivšeg libijskog režima, zbog korupcije i trgovine uticajem.

S druge strane, oslobođen je bivši mininstar i sadašnji poslanik Erik Vert, koji je bio i Sarkozijev finansijski šef kampanje. Optužbe su povučene i protiv Ahmeda Salema Bugsana i Eduara Ulme.

Analitičari ističu težinu presude za krimilno udruživanje kada je reč o bivšem predsedniku jedne demokratske zemqe. S druge strane, zakqučeno je da sedmoj ekonomskoj sili na svetu nije pomagao Gadafi. To je takođe bilo važno i da se umire glasine oko toga zbog čega je Nikola Sarkozi, zajedno s Britancima, kasnije predvodio akciju protiv libijskog režima, kada je ubijen Gadafi.