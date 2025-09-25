Svet

LETOVI OTKAZIVANI, SISTEMI PALI Haker uhapšen u Engleskoj: Paralisao najveće evropske aerodrome (VIDEO)

Jovana Švedić

25. 09. 2025. u 10:41

U VELIKOJ Britaniji uhapšen je osumnjičeni za veliki sajber napad koji je izazvao haos na najprometnijim aerodromima širom Evrope

Foto: Printscreen

Kako prenosi Si-En-En, britanska Nacionalna agencija za kriminal (NCA) saopštila je da je uhapšen 40-godišnji muškarac, osumnjičen za sajber napad koji se dogodio prošle nedelje, prilikom kojeg su pali sistemi za samostalno čekiranje putnika na više evropskih aerodroma.

– Iako je ovo hapšenje pozitivan korak, istraga je i dalje u ranoj fazi i još uvek traje – izjavio je Pol Foster, šef Nacionalne jedinice za sajber kriminal pri NCA.

Prošlog petka, meta napada bila je kompanija Collins Aerospace, koja obezbeđuje tehnologiju za aerodrome i avio-kompanije.

Napad je doveo do toga da su letovi bili odloženi ili otkazani u Londonu, Briselu, Berlinu i Dablinu.

U ponedeljak, kompanija je saopštila da sarađuje sa svim pogođenim aerodromima, uključujući britanski Hitrou i briselski Zaventem, kako bi se sistemi vratili u funkciju.

– Avio-kompanije na Hitrou aerodromu primenile su privremene mere dok Collins Aerospace radi na rešavanju problema sa čekiranjem putnika – rekao je portparol Hitroua agenciji Rojters.

Prema podacima francuske kompanije Thales, broj sajber napada na vazduhoplovni sektor povećan je za čak 600% u poslednjih godinu dana.

Prošlog petka, više evropskih aerodroma bilo je na meti masovnog sajber napada koji je pogodio sisteme za čekiranje i ukrcavanje, što je dovelo do višesatnih kašnjenja i otkazivanja letova.

Tenis
Fudbal
