LETOVI OTKAZIVANI, SISTEMI PALI Haker uhapšen u Engleskoj: Paralisao najveće evropske aerodrome (VIDEO)
U VELIKOJ Britaniji uhapšen je osumnjičeni za veliki sajber napad koji je izazvao haos na najprometnijim aerodromima širom Evrope
Kako prenosi Si-En-En, britanska Nacionalna agencija za kriminal (NCA) saopštila je da je uhapšen 40-godišnji muškarac, osumnjičen za sajber napad koji se dogodio prošle nedelje, prilikom kojeg su pali sistemi za samostalno čekiranje putnika na više evropskih aerodroma.
– Iako je ovo hapšenje pozitivan korak, istraga je i dalje u ranoj fazi i još uvek traje – izjavio je Pol Foster, šef Nacionalne jedinice za sajber kriminal pri NCA.
Prošlog petka, meta napada bila je kompanija Collins Aerospace, koja obezbeđuje tehnologiju za aerodrome i avio-kompanije.
Napad je doveo do toga da su letovi bili odloženi ili otkazani u Londonu, Briselu, Berlinu i Dablinu.
U ponedeljak, kompanija je saopštila da sarađuje sa svim pogođenim aerodromima, uključujući britanski Hitrou i briselski Zaventem, kako bi se sistemi vratili u funkciju.
– Avio-kompanije na Hitrou aerodromu primenile su privremene mere dok Collins Aerospace radi na rešavanju problema sa čekiranjem putnika – rekao je portparol Hitroua agenciji Rojters.
Prema podacima francuske kompanije Thales, broj sajber napada na vazduhoplovni sektor povećan je za čak 600% u poslednjih godinu dana.
Prošlog petka, više evropskih aerodroma bilo je na meti masovnog sajber napada koji je pogodio sisteme za čekiranje i ukrcavanje, što je dovelo do višesatnih kašnjenja i otkazivanja letova.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
TRAMP OŠTRO O STARMERU "Ne slažemo se o imigraciji i energiji"
18. 09. 2025. u 21:02
RUSKI OBAVEŠTAJCI OTKRIVAJU: Britanci predvodili borbu protiv SSSR-a
18. 09. 2025. u 20:32
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)