IRANSKI MINISTAR: Prodavaćemo naftu Kini čak i ako bi sankcije UN bile aktivirane
PRODAJA iranske nafte Kini bila bi nastavljena čak i ako sankcije Ujedinjenih nacija budu ponovo uvedene, rekao je danas iranski ministar za naftu Mohsen Paknedžad.
Prema podacima analitičke firme Kpler, Kina je 2024. godine činila skoro četiri petine iranskog izvoza nafte.
Paknedžad je to izjavio dok Iran i velike evropske zemlje, poznate kao E3, pokušavaju da postignu dogovor o izbegavanju sankcija, preneo je Rojters.
Ministri spoljnih poslova Francuske, Velike Britanije i Nemačke, zajedno sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas, razgovarali su sa svojim iranskim kolegom na marginama Generalne skupštine UN u utorak kako bi pokušali da pronađu rešenje.
Grupa E3 je 28. avgusta pokrenula tridesetodnevni proces za ponovno uvođenje sankcija UN, optužujući Teheran da se ne pridržava sporazuma sa svetskim silama iz 2015. godine, čiji je cilj sprečavanje razvoja nuklearnog oružja.
Sankcije će biti pokrenute 27. septembra, ako se ne postigne dogovor.
Evropljani zahtevaju da Iran vrati pristup nuklearnim inspektorima UN svojim najosetljivijim nuklearnim objektima, da se reši pitanje sa svojim zalihama obogaćenog uranijuma i da započne razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.
(Tanjug)
