Svet

ROJTERS: Oko deset zemalja će priznati Palestinu na konferenciji UN

Novosti online

20. 09. 2025. u 23:01

OKO deset zemalja namerava da prizna palestinsku državnost na predstojećoj konferenciji UN, javlja Rojters.

РОЈТЕРС: Око десет земаља ће признати Палестину на конференцији УН

Tanjug

- Očekuje se da će oko dvanaest zemalja, uključujući Australiju, Belgiju, Veliku Britaniju i Kanadu, formalno priznati nezavisnu palestinsku državu... pre godišnjeg sastanka lidera na Generalnoj skupštini UN - navodi se u članku .

Napominje se da, između ostalih, Francuska, Australija i Belgija planiraju da priznaju Palestinu.

