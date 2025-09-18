PROMENA VLASTI U MOSKVI: Putin otkrio ko stiže na najveće položaje u državi

RUSKI predsednik Vladimir Putin je na sastanku sa liderima parlamentarnih frakcija objavio da će sadašnju rusku vladu zameniti ljudi koji su učestvovali u "specijalnoj vojnoj operaciji" u Ukrajini.

Ruski predsednik je takođe pozvao na unapređenje vojnog osoblja na vodeće pozicije.

Putin je, kako je izvestio Info24, napomenuo da političke stranke sve više regrutuju članove "specijalne vojne operacije".

Prema pisanju ruskih medija, šef Rusije smatra da će "vojnici moći da daju pozitivan doprinos radu frakcija i da se dobro pokažu na vodećim pozicijama".

"To će biti naša zamena. Moramo da razmislimo o tome. I hvala vam što ste nominovali upravo takve ljude", rekao je.

(Index)