"NEMA DOGOVORA O RAZGOVORU PUTINA I TRAMPA" Kremlj ponavlja: Rusija otvorena za pregovore!

17. 09. 2025. u 12:42

RUSIJA je otvorena za pregovore o Ukrajini i više bi volela da reši situaciju političkim i diplomatskim sredstvima, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Ostajemo pri svom stavu, ostajemo otvoreni za pregovarački proces (o Ukrajini) - rekao je Peskov novinarima.

On je istakao da, trenutno, ne postoji jasan vremenski okvir za novi razgovor ili lični susret između ruskog lidera Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa.

- Kontakti zaista po različitim kanalima traju — i diplomatskim kanalima, i kanalima predstavnika šefova država u njihovim administracijama. Taj dijalog se nastavlja, ali za sada nema nikakvih naznaka u pogledu kontakata na najvišem nivou - rekao je Peskov.

On je dodao da postoje sve mogućnosti za veoma brzu organizaciju takvih razgovora na najvišem nivou, ukoliko to bude potrebno i ako šefovi država tako odluče.

(Sputnjik)

