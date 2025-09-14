Svet

"RADIKALNA LEVICA TO SPREČAVA!" Tramp se oglasio nakon ubistva Čarlija Kirka: Želim ozdravljenje američke nacije, ali oni ne igraju pošteno...

Марија Стевановић
Marija Stevanović

14. 09. 2025. u 09:32

PREDSEDNIK Sjedinjenih Država Donald Tramp izjavio je da se nada da će američka nacija moći da se oporavi nakon ubistva američkog patriote Čarlija Kirka, ističući da "radikalna levica predstavlja prepreku ozdravljenju".

Foto: Profimedia

- Voleo bih da vidim da se zemlja oporavi. Ali suočavamo se s grupom radikalnih levičarskih fanatika koji ne igraju pošteno i nikada nisu - rekao je Tramp u intervjuu za En-Bi-Si njuz.

Tramp je u intervjuu poručio i da se levici ne dopadaju aktuelna dešavanja u Sjedinjenim Državama jer on i njegova administracija "beleže velike pobede".

Ubistvo Kirka izazvalo je javnu debatu o sve većoj polarizaciji političkog dijaloga u Sjedinjenim Državama. Guverner Jute, republikanac Spenser Koks, pozvao je na veću toleranciju i prestanak međusobnog optuživanja.

Za ubistvo Kirka osumnjičen je Tajler Robinson (22) iz američke savezne države Juta. On je, kako se navodi, pucao u Kirka tokom njegovog obraćanja na Univerzitetu Juta Veli u sredu. Istražitelji navode da su na mestu zločina pronađene čaure sa ugraviranim referencama na fašizam, internet mimove i video-igre.

Protiv Robinsona su podignute optužnice za teško ubistvo, upotrebu vatrenog oružja sa teškim telesnim povredama i ometanje pravde. Istraga o njegovim motivima je u toku.

(Tanjug)

