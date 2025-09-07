CURENjE informacija u štampu o istrazi terorističkih napada na „Severne tokove“ pokreće mnoga pitanja, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika i predsednik Pomorskog kolegijuma Nikolaj Patrušev, komentarišući medijske izveštaje o navodnoj umešanosti ukrajinskih ronilaca u eksplozije.

Foto: Printskrin

Patrušev je primetio da zainteresovanim zemljama nije bilo dozvoljeno da istražuju diverzije na gasovodima, niti da se upoznaju sa materijalima krivičnih postupaka, a javnost saznaje detalje operacije iz „smešnih curenja“ u medijima.

- Ne znam kome su upućena ova curenja informacija u medijima, ali kompetentni ljudi imaju mnogo pitanja. Ko je, na primer, dozvolio ukrajinskim diverzantima da tako slobodno deluju na teritoriji druge države? Ispostavlja se da pomorske snage NATO-a ne mogu da osiguraju bezbednost oko svojih baza, a nemačke vlasti nisu u stanju da kontrolišu šta stranci rade na njihovoj teritoriji - naglasio je Patrušev.

On je podsetio da se u nedavnim medijskim objavama grupa ukrajinskih državljana optužuje da su navodno iznajmili jahtu koristeći lažne rumunske pasoše za krstarenje Baltičkim morem.

- Osumnjičeni diverzanti, ostajući neprimećeni, bez ikakvih problema utovaruju ronilačku opremu, nekoliko stotina kilograma eksploziva i drugu neophodnu tehniku na mol koji se nalazi 100 metara od pomorske baze NATO-a u nemačkom Rostoku i mirno isplovljavaju na more - rekao je on.

Patrušev je izrazio čuđenje što su navodni diverzanti nekako otkrili gasovod, a da ga nisu pomešali sa drugim cevovodima i kablovskim trasama, kojih ima mnogo u tom području, a takođe su, u uslovima prometne plovidbe, više puta zaranjali, pričvršćivali eksploziv na gasovod, a zatim se bezbedno vratili u luku.

- Ili je sva ova aktivnost bila planirana, kontrolisana i sprovedena uz učešće visokoprofesionalnih predstavnika obaveštajnih službi NATO-a - upitao je Patrušev.

Italijanski karabinjeri su 21. avgusta, na zahtev nemačkog tužilaštva, priveli osumnjičenog u provinciji Rimini, gde je boravio na odmoru sa porodicom. Prema dokumentima, reč je o Sergeju K. koji je navodno bio član posade jahte „Andromeda“ i preuzeo ulogu koordinatora same diverzije.

Nakon toga, nemački mediji su objavili da su nemački istražitelji, verovatno, identifikovali sve diverzante, koji su izveli diverziju na gasovodu „Severni tok 1“ i „Severni tok 2“.

Eksplozije su 26. septembra 2022. oštetile gasovode „Severni tok“ i „Severni tok 2“, koji isporučuju ruski gas u Evropu.

Moskva je više puta zahtevala informacije o istrazi, ali ih nije dobila. Generalno tužilaštvo Rusije pokrenulo je postupak za akt međunarodnog terorizma, dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov naglašavao da zataškavanje istrage ukazuje na pokušaje skrivanja pravih naručilaca sabotaže.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3



