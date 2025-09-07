NOVI NAPAD DRONOM NA RUSKU AMBASADU U ŠVEDSKOJ: Bačena kesa sa bojom

RUSKA ambasada u Švedskoj ponovo je bila izložena napadu dronom, iz kojeg je na nju bačena plastična kesa sa farbom, saopštilo je danas diplomatsko predstavništvo.

Foto: EPA

RUSKA ambasada u Švedskoj ponovo je bila izložena napadu dronom, iz kojeg je na nju bačena plastična kesa sa farbom, saopštilo je danas diplomatsko predstavništvo.

- U rano jutro 7. septembra, ruska ambasada u Švedskoj je ponovo bila izložena napadu dronom, iz kojeg je plastična kesa sa bojom ispuštena na teritoriju diplomatskog predstavništva. Prethodni napad dronom na ambasadu dogodio se 25. maja. Zatim je 17. juna, 5. jula i 21. avgusta rusko trgovinsko predstavništvo u Stokholmu bilo izloženo takvim napadima - navodi se u saopštenju diplomatskog predstavništva na Telegram kanalu, koje prenosi agencija RIA novosti.

U saopštenju se navodi da napadi dronovima na rusku ambasadu i trgovinsku misiju u glavnom gradu Švedske traju već više od godinu dana, te da su postali praktično sistematska pojava.

(Tanjug)