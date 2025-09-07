Svet

NOVI NAPAD DRONOM NA RUSKU AMBASADU U ŠVEDSKOJ: Bačena kesa sa bojom

В.Н.

07. 09. 2025. u 17:00

RUSKA ambasada u Švedskoj ponovo je bila izložena napadu dronom, iz kojeg je na nju bačena plastična kesa sa farbom, saopštilo je danas diplomatsko predstavništvo.

НОВИ НАПАД ДРОНОМ НА РУСКУ АМБАСАДУ У ШВЕДСКОЈ: Бачена кеса са бојом

Foto: EPA

RUSKA ambasada u Švedskoj ponovo je bila izložena napadu dronom, iz kojeg je na nju bačena plastična kesa sa farbom, saopštilo je danas diplomatsko predstavništvo.

- U rano jutro 7. septembra, ruska ambasada u Švedskoj je ponovo bila izložena napadu dronom, iz kojeg je plastična kesa sa bojom ispuštena na teritoriju diplomatskog predstavništva. Prethodni napad dronom na ambasadu dogodio se 25. maja. Zatim je 17. juna, 5. jula i 21. avgusta rusko trgovinsko predstavništvo u Stokholmu bilo izloženo takvim napadima - navodi se u saopštenju diplomatskog predstavništva na Telegram kanalu, koje prenosi agencija RIA novosti.

U saopštenju se navodi da napadi dronovima na rusku ambasadu i trgovinsku misiju u glavnom gradu Švedske traju već više od godinu dana, te da su postali praktično sistematska pojava.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!

KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!