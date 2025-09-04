SIJARTO PORUČIO: Prisilna mobilizacija u Ukrajini je sramota za EU
PRISILNA mobilizacija u Ukrajini je dobro poznata činjenica, a najveća je sramota što se u srcu Evrope odvija lov na ljude uz prećutno odobravanje evropskih političara, rekao je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto, prenosi RIA Novosti.
-Što se tiče mobilizacije, mogu reći da je to dobro poznata činjenica. Ne samo u Mađarskoj, ne samo u Ukrajini, već širom sveta. Dobro je poznato da se u Ukrajini otvoreno vodi lov na ljude, da u Ukrajini postoji prisilna mobilizacija, naveo je Sijarto na konferenciji za novinare u Budimpešti.
Kako dodaje, svi znaju da tokom prisilne mobilizacije ljudi bivaju pretučeni, čak i nasmrt u određenim slučajevima.
-I mogu to sebi da priušte, jer prema rečima proratnih evropskih političara, Ukrajini je dozvoljeno da u ovoj situaciji radi šta god želi, zaključuje mađarski ministar.
Prema njegovim rečima, jedna od "najvećih sramota Evrope u 21. veku je upravo to što se u samom srcu Evrope ljudi love, tuku, ponekad i do smrti, pod izgovorom mobilizacije".
-Mislim da pored konkretnih počinilaca, odgovornost snose i svi oni političari u Briselu koji zatvaraju oči pred ovim zločinima, naglasio je ministar.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
ZBOG UKRAJINSKIH NAPADA: Mađarska ubrzava gradnju naftovoda do Srbije
01. 09. 2025. u 22:22
TRAMP PRITISKA EU: Ne kupujte rusku naftu!
04. 09. 2025. u 18:07
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)