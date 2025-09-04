SIJARTO PORUČIO: Prisilna mobilizacija u Ukrajini je sramota za EU

PRISILNA mobilizacija u Ukrajini je dobro poznata činjenica, a najveća je sramota što se u srcu Evrope odvija lov na ljude uz prećutno odobravanje evropskih političara, rekao je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto, prenosi RIA Novosti.

-Što se tiče mobilizacije, mogu reći da je to dobro poznata činjenica. Ne samo u Mađarskoj, ne samo u Ukrajini, već širom sveta. Dobro je poznato da se u Ukrajini otvoreno vodi lov na ljude, da u Ukrajini postoji prisilna mobilizacija, naveo je Sijarto na konferenciji za novinare u Budimpešti.

Kako dodaje, svi znaju da tokom prisilne mobilizacije ljudi bivaju pretučeni, čak i nasmrt u određenim slučajevima.

-I mogu to sebi da priušte, jer prema rečima proratnih evropskih političara, Ukrajini je dozvoljeno da u ovoj situaciji radi šta god želi, zaključuje mađarski ministar.

Prema njegovim rečima, jedna od "najvećih sramota Evrope u 21. veku je upravo to što se u samom srcu Evrope ljudi love, tuku, ponekad i do smrti, pod izgovorom mobilizacije".

-Mislim da pored konkretnih počinilaca, odgovornost snose i svi oni političari u Briselu koji zatvaraju oči pred ovim zločinima, naglasio je ministar.

