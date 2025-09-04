KO JE BIO ĐORĐO ARMANI? Svi detalji iz života preminulog "genija estetike"

Đorđo Armani nije više među nama.

Foto: Profimedia

Svetski poznati modni kreator i "genije estetike" preminuo je juče u 91. godini. Poštovaoci će moći da mu odaju poštu tokom vikenda u njegovom Teatru, multifunkcionalnom prostoru koji je otvorio 2001. godine u zgradi nekadašnje industrijske hale koju je pretvorio u savremeno pozorište i izložbeni prostor, i gde su se održavale modne revije. Armani je želeo da ima sopstvenu scenu na kojoj će moći da organizuje revije i prezentacije svojih kolekcija, da ne bi zavisio od iznajmljenih sala tokom Nedelje mode u Milanu.

Stilistu planetarnog glasa, rođenog 11. jula 1934. godine u Pjačenci, životni put nije odmah poveo ka modi. Studirao je medicinu u Milanu, a onda je napustio studije i počeo da radi kao dekorater izloga u robnoj kući. Tu je prvi put došao u kontakt s modom i tkaninama.

Posle devet godina provedenih kod Nina Čerutija, započeo je bogatu samostalnu karijeru 1970. godine. Svoju prvu mušku kolekciju lansirao je 1974, s budžetom od deset hiljada dolara. Njegov stil opuštene elegancije odmah je doživeo veliki uspeh. To ga je ohrabrilo da sledeće godine izbaci žensku kolekciju, koja je takođe doživela trijumf. Kritičari će njegov stil oceniti kao "sofisticiran, fluidan i iznijansiran".

- Želeo sam da ženama pružim slobodu i mogućnost da budu različite – opisivao je za života svoj nesvakidašnji stil.

Svojim ležernim blejzerima, stalno igrajući na kartu prelaska granice između muškog i ženskog, donosio je modernizam i mogućnost lepšem polu da u ravnim potpeticama zadrže šarm i eleganciju.

Sopstvenu modnu kuću osnovao je 1975. godine zajedno sa dugogodišnjim partnerom Serđom Galeotijem. Njegov stil se odmah izdvojio po svedenim linijama i neutralnim bojama i krojevima koji su spajali eleganciju i udobnost.

Kada je 1978. godine Dajana Kiton i njegovoj kreaciji podigla "Oskara" za učešće u filmu Vudija Alena, otvorila su mu se i američka vrata. Kasnije su njegovu garderobu na filmu nosili Ričard Gir u "Američkom žigolu" ili [on Koneri, Kevin Kostner i Robert de Niro u "Nesalomivima" Brajana de Palme. Osamdesete su bile zlatno doba za Armanija. Njegova odela od vune i tvida postala su nadaleko čuvena.

Svoj talenat nije ograničio samo na kreiranje. Bio je i uspešni preduzetnik, pa je od početka osamdesetih formirao čitave linije svojih proizvoda kao što su "Armani džins", "Armani junior", "Emporio"… Tu su, naravno, i njegovi čuveni parfemi. Paralelno, Armani je ušao i u svet satova, nakita, lukusnih hotela i restorana.

Ostao je poznat po tome što je zadržao nezavisnost. Za razliku od mnogih drugih dizajnera, nije dozvolio da njegovu kuću preuzmu velike korporacije. Tako je i sačuvao autentičnost od diktata tržišta. Nikada nije hteo da njegova firma bude kotirana na berzi.

U privatnom životu, Đorđo Armani je bio diskretan i povučen, držeći se podalje od skandala. Bio je aktivan kao mecena i humanista. Donirao je značajna sredstva za medicinska istraživanja i očuvanje italijanskog kulturnog nasleđa. Borio se i za ekološku i etičku proizvodnju. Do poslednjeg dana prisustvovao je revijama. Prošle godine je tako vodio veliki defile u Njujorku.

Kad se kaže Đorđo Armani, ne misli se samo na modu, već i na stil i način života.