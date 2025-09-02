Svet

GENERAL ZAMIR REZERVISTIMA: IDF neće prihvatiti ništa manje od potpunog poraza Hamasa

02. 09. 2025. u 19:45

NAČELNIK generalštaba izraelske vojske (IDF) general-potpukovnik Ejal Zamir, rekao je rezervistima koji su se danas javili na dužnost, da IDF neće prihvatiti ništa manje od potpunog poraza Hamasa.

-Nećemo zaustaviti rat dok ne porazimo ovog neprijatelja, izjavio je general Zamir, naglašavajući da će tekuće operacije u ratom razorenom Pojasu Gaze biti pojačane i proširene, prenosi Tajms of Izrael.

Zamir je posetio bazu Nahšonim zajedno sa komandantom 99. divizije, brigadnim generalom Joavom Brunerom i zapovednikom 11. brigade i tom prilikom je razgovarao sa mobilisanim rezervistima i osobljem Direktorata za tehnologiju i logistiku odgovornim za njihov prijem, izrazivši zahvalnost za službu koju obavljaju.

-Udaramo na njih, razbijamo ih, nanosimo im poraz i nadvladavamo ih. Delujemo na celom Bliskom istoku. Hamas neće imati gde da se sakrije od nas. Gde god da ih pronađemo, bilo da je reč o visokim ili nižim zvaničnicima, mi sve vreme udaramo na sve njih, rekao je Zamir.

