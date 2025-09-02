GENERAL ZAMIR REZERVISTIMA: IDF neće prihvatiti ništa manje od potpunog poraza Hamasa
NAČELNIK generalštaba izraelske vojske (IDF) general-potpukovnik Ejal Zamir, rekao je rezervistima koji su se danas javili na dužnost, da IDF neće prihvatiti ništa manje od potpunog poraza Hamasa.
-Nećemo zaustaviti rat dok ne porazimo ovog neprijatelja, izjavio je general Zamir, naglašavajući da će tekuće operacije u ratom razorenom Pojasu Gaze biti pojačane i proširene, prenosi Tajms of Izrael.
Zamir je posetio bazu Nahšonim zajedno sa komandantom 99. divizije, brigadnim generalom Joavom Brunerom i zapovednikom 11. brigade i tom prilikom je razgovarao sa mobilisanim rezervistima i osobljem Direktorata za tehnologiju i logistiku odgovornim za njihov prijem, izrazivši zahvalnost za službu koju obavljaju.
-Udaramo na njih, razbijamo ih, nanosimo im poraz i nadvladavamo ih. Delujemo na celom Bliskom istoku. Hamas neće imati gde da se sakrije od nas. Gde god da ih pronađemo, bilo da je reč o visokim ili nižim zvaničnicima, mi sve vreme udaramo na sve njih, rekao je Zamir.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
HUTI NAPALI BROD U SEVERNOM DELU CRVENOG MORA? Plovilo povezano sa Izraelom
02. 09. 2025. u 19:04
IAEA PRONAŠLA TRAGOVE URANIJUMA U SIRIJI: Lokaciju je 2007. uništio Izrael
02. 09. 2025. u 01:22
PRONAĐENA TELA IZRAELSKIH TALACA U GAZI: Ubijeni u napadu Hamasa
30. 08. 2025. u 23:24
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
SINČINI NADENULI IME - ORJEN! Srpski reprezentativac i influenserka postali roditelji (FOTO)
JELENA i Nemanja Vico su po drugi put postali roditelji u kratkom vremenskom razmaku.
02. 09. 2025. u 13:48 >> 13:48
Komentari (0)