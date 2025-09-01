PEKING IMA KECA U RUKAVU: Kako je Kina postavila Zapadu zamku retkih zemnih metala

“NEMATE karte”, poznata je izjava Donalda Trampa Vladimiru Zelenskom početkom ove godine. Čini se da je Trampova administracija sada shvatila da u igri trgovinskog pokera sa Kinom, upravo Peking ima keca u rukavu.

Ovog meseca, SAD su produžile 90-dnevno primirje u svom trgovinskom ratu sa Kinom za još tri meseca. Kao rezultat toga, Kina trenutno ima povoljnije carinske stope sa SAD nego Švajcarska ili Indija. Kec Pekinga je njegov gotovo monopol na proizvodnju retkih zemnih elemenata i drugih kritičnih minerala koji obezbeđuju vitalne delove zapadnoj industriji i američkoj vojsci.

Kina je počela ozbiljno da igra odmah nakon "dana oslobođenja" kada je Tramp najavio kaznene carine za veći deo sveta, pri čemu je Kina posebno teško pogođena. Dva dana kasnije, Ministarstvo trgovine Pekinga objavilo je kontrolu izvoza sedam vrsta retkih zemnih elemenata.

Efekat na svetsku automobilsku industriju bio je dramatičan i osetio se u roku od nekoliko nedelja. Džim Farli, izvršni direktor "Forda", priznao je početkom juna da je nestašica retkih zemnih elemenata koji se koriste u magnetima primorala njegovu kompaniju da privremeno zatvori fabrike. Evropski proizvođači imali su slične probleme.

Suočena sa ovom krizom, Trampova administracija je morala da moli za ublažavanje ograničenja. Privremeni sporazum je postignut u junu. Ali ako Tramp ponovo podigne carine na stratosferski nivo, Peking će gotovo sigurno ponovo uvesti stroge kontrole izvoza, piše "Fajnenšel tajms".

Čak ni sada, Kina nije u potpunosti odustala od ograničenja na izvoz retkih zemnih elemenata. Porudžbine iz inostranstva koje izgledaju kao napori da se skladište retki zemni elementi i dalje se blokiraju.

Pekinški uticaj na ključne "delove" za zapadnu industriju daje Kini jedinstveno moćnu ruku u svakom trgovinskom ratu sa SAD. Kineska pretnja da blokira izvoz retkih zemnih elemenata je mnogo moćnija karta od evropske pretnje da blokira izvoz "Guči" torbi.

Čak i neki od sistema naoružanja na koje bi se SAD oslanjale u slučaju rata sa Kinom zavise od kineskih retkih zemnih elemenata. Lovac F-35 zavisi od nekoliko retkih zemnih elemenata koji se nabavljaju iz te zemlje - uključujući samarijum, koji je ključan za magnete otporne na toplotu, i itrijum, koji je vitalan za sisteme ciljanja.

Evropska zelena tranzicija bi takođe zastala bez stalnog snabdevanja kineskim kritičnim mineralima i retkim zemnim elementima, poput germanijuma koji se koristi u baterijama.

Peking je decenijama radio na svojim "kečevima iz rukava", čega je teorijski Zapad bio svestan, ali u praksi nisu ništa uradili. A sada, piše Gideon Rahman iz "Fajnenšel tajmsa", sada mu ponestaje vremena.

