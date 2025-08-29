SIJARTO PORUČIO: Najveći problem EU je liberalna proratna politička elita u Briselu

MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ocenio je danas da je najveći problem Evropske unije to što se u Briselu nalazi "liberalna, proratna politička elita" koja ne zasniva odluke na realnosti.

Foto: Profimedia

-Verujem da je najveći problem to što Evropskom unijom trenutno vlada izuzetno liberalna, proratna politička elita koja je u osnovi veoma frustrirana sopstvenim nedostatkom uspeha i zasniva svoje odluke na raznim ludim idejama umesto na realnosti, rekao je Sijarto.

On je napomenuo da su greške predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i drugih visokih zvaničnika u Briselu dovele do toga da EU prestane da bude ozbiljan politički faktor, kao i do pada konkurentnosti evropske industrije, prenosi MTI.

Sijarto je rekao da je rukovodstvo EU izolovalo Evropu od ključnih igrača u globalnoj politici i "previše ideologizovalo i politizovalo" pitanja kao što su ekonomija i snabdevanje energijom, dok "konstantno osujećuje napore za mir“.

Govoreći o Ukrajini, Sijarto je napomenuo da je mađarska vlada pod velikim pritiskom da promeni svoju politiku koja se, kako je ocenio, zalaže za mir, dodavši da očekuje da će se taj pritisak dodatno povećati u budućnosti.

-Mi ćemo istrajati kao što smo i do sada činili i ostaćemo van rata i održavaćemo politiku ekonomske neutralnosti. Sve dok Mađarska ima patriotsku vladu, moći ćemo da se držimo podalje od rata, rekao je on.

Sijarto je ipak upozorio da će se, ako Brisel nametne "marionetsku vladu" Mađarskoj, ta zemlja suočiti sa povećanom migracijom, izgubiti mere zaštite porodice i umešati u rat.

-Liberalni mejnstrim nas smatra nekom vrstom egzistencijalne pretnje, stoga će u budućnosti učiniti sve da nas uklone sa vlasti, dodao je on.

(Tanjug)

