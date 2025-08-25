Svet

SRUŠIO SE HELIKOPTER U BLIZINI POZNATOG ODMARALIŠTA: Ima poginulih, četovoro u kritičnom stanju

25. 08. 2025. u 22:00

TRI osobe su poginule, a jedna je teško povređena nakon što se helikopter srušio na polje tokom časa letenja u blizini odmarališta na britanskom ostrvu Vajt, saopštila je policija.

Policija Hempšira i ostrva Vajt saopštila je da ne može da pruži nikakve dodatne informacije o žrtvama ili okolnostima incidenta.

Britanski mediji su objavili da je operater, Northumbria Helicopter, potvrdio da je jedan od njihovih aviona, model G-OCLV, bio uključen u nesreću tokom letačke obuke.

Policija je ranije danas saopštila da se helikopter srušio na polju u blizini turističkog grada Ventnor.

Služba hitne pomoći iz Hempšira i ostrva Vajt poslala je tim u pomoć. Portparol službe rekao je da je jedna osoba helikopterom prebačena u bolnicu.

