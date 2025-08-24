OSNIVAČ TELEGRAMA NIKAD ISKRENIJI: Moje hapšenje je bila greška francuske policije

OSNIVAČ društvene mreže Telegram, Pavle Durov nazvao je svoje hapšenje, koje se dogodilo pre godinu dana, greškom francuske policije.

Foto AP

„Ironija je u tome što sam uhapšen zbog greške same francuske policije: do avgusta 2024. godine ignorisali su zakone Francuske i EU i nisu podnosili zahteve Telegramu kroz propisanu zakonsku proceduru“, napisao je on na Telegramu.

Durov je naglasio da godinu dana kasnije, istraga protiv njega nije uspela da utvrdi krivicu.

„Naša praksa moderiranja je u skladu sa standardima iz ove oblasti, a Telegram je uvek odgovarao na sve pravno obavezujuće zahteve Francuske“, pojasnio je on.

Prema Durovu, jedini rezultat njegovog hapšenja je šteta po imidž Francuske kao slobodne zemlje. Takođe je rekao da je godinu dana nakon hapšenja primoran da se vraća u Francusku svakih 14 dana, a datum žalbe još nije određen.

Podsetimo, 4. avgusta 2024. godine, Durov je zadržan na aerodromu Le Burže u Parizu pod nizom optužbi, među kojima je i saučesništvo u upravljanju onlajn platformom u cilju omogućavanja nezakonitih transakcija u okviru organizovane kriminalne grupe.

(Sputnjik)