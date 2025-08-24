OSNIVAČ TELEGRAMA NIKAD ISKRENIJI: Moje hapšenje je bila greška francuske policije
OSNIVAČ društvene mreže Telegram, Pavle Durov nazvao je svoje hapšenje, koje se dogodilo pre godinu dana, greškom francuske policije.
„Ironija je u tome što sam uhapšen zbog greške same francuske policije: do avgusta 2024. godine ignorisali su zakone Francuske i EU i nisu podnosili zahteve Telegramu kroz propisanu zakonsku proceduru“, napisao je on na Telegramu.
Durov je naglasio da godinu dana kasnije, istraga protiv njega nije uspela da utvrdi krivicu.
„Naša praksa moderiranja je u skladu sa standardima iz ove oblasti, a Telegram je uvek odgovarao na sve pravno obavezujuće zahteve Francuske“, pojasnio je on.
Prema Durovu, jedini rezultat njegovog hapšenja je šteta po imidž Francuske kao slobodne zemlje. Takođe je rekao da je godinu dana nakon hapšenja primoran da se vraća u Francusku svakih 14 dana, a datum žalbe još nije određen.
Podsetimo, 4. avgusta 2024. godine, Durov je zadržan na aerodromu Le Burže u Parizu pod nizom optužbi, među kojima je i saučesništvo u upravljanju onlajn platformom u cilju omogućavanja nezakonitih transakcija u okviru organizovane kriminalne grupe.
(Sputnjik)
Preporučujemo
BLOKIRAJMO SVE - DO PADA VLADE: Melanšon pozvao na generalni štrajk 10. septembra
23. 08. 2025. u 00:11
PROGLASILA BRIŽIT "MUŠKARCEM GODINE": Američku influenserku nisu pokolebale tužbe iz Pariza
21. 08. 2025. u 09:00
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)