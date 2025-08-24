STRAVIČNA OLUJA, VETAR RUŠIO SVE PRED SOBOM, OBARAO STABLA! Snažna oluja u Raveni i Riminiju, plaže na Jadranu uništene

SNAŽNA oluja pogodila je Emiliju Romanju. Potop u Raveni i Riminiju. Duvao je jak vetar praćen gradom, poplavljene su ulice i srušena stabla.

Oblast oko grada Ravene, a posebno grad Rimini, pogođeni su snažnim i iznenadnim nevremenom praćenim jakim vetrom i gradom, koje se dogodilo pre svitanja, oko 4:30 časova ujutru.

Oluja je prvo pogodila obalu kod Ravene i Červije, a zatim je snažnije zahvatila provinciju Rimini, izazvavši poplave.

Ulice pretvorene u reke

Drveće je oboreno, a ulice su se u pojedinim delovima pretvorile u bujične reke, što je izazvalo poteškoće u saobraćaju. Nadležni proveravaju da li ima ozbiljnije štete.

Severe Thunderstorm Hits Rimini, Italy.



This morning, Rimini and nearby coastal cities experienced heavy rain and violent downbursts, with gusts reaching 122 km/h (75 mph), creating hazardous conditions. pic.twitter.com/ysza8cqzzL — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 24, 2025

Velika šteta na plažama i okolnim objektima

Plaže i kupališta u Červiji i Milanu Maritimi (Ravena) pretrpela su ozbiljnu štetu usled jakih udara vetra. Ležaljke su prevrnute, a krovovi i zaštitne konstrukcije odleteli su ili su se urušili, piše italijanski list ANSA.

U Riminiju je gradska vlast, preko člana zaduženog za civilnu zaštitu Jurija Magrinija, ocenila da je reč o "vrlo ozbiljnom događaju".

Poplavljeni podvožnjaci i podrumske prostorije

Poplavljeno je pet podvožnjaka, od kojih je u jednom ostao zaglavljen automobil. Policija i dalje nadzire poplavljene ulice, ali se voda polako povlači jer je kiša prestala.

Zabeleženi su i poplavljena prizemlja i podrumske prostorije, kao i brojna srušena stabla. Pokrajinski štab aktivirao je timove za podršku vatrogascima.

Drveće palo na automobile

Više borova palo je na parkirane automobile u Milanu Maritimiju. Zbog srušenih stabala pojedini delovi grada su i dalje nedostupni. U toku je na desetine intervencija vatrogasaca.

Prijavljeni problemi sa curenjem gasa su rešeni, a za sada nema informacija o povređenim osobama. U pomoć su pozvani i volonteri.

⛈️Numerosi alberi caduti su auto, giardini e case a Milano Marittima (RA). Numerose vie risultano bloccate. Foto da Emilia Romagna Meteo. pic.twitter.com/kC2U07j0Kp — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 24, 2025

Upozorenje građanima

Zvaničnici su pozvali stanovništvo da ne koriste dronove i slične leteće uređaje, jer su vatrogasne službe angažovale sopstvene dronove za procenu štete iz vazduha.

