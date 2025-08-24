STRAVIČNA OLUJA, VETAR RUŠIO SVE PRED SOBOM, OBARAO STABLA! Snažna oluja u Raveni i Riminiju, plaže na Jadranu uništene
SNAŽNA oluja pogodila je Emiliju Romanju. Potop u Raveni i Riminiju. Duvao je jak vetar praćen gradom, poplavljene su ulice i srušena stabla.
Oblast oko grada Ravene, a posebno grad Rimini, pogođeni su snažnim i iznenadnim nevremenom praćenim jakim vetrom i gradom, koje se dogodilo pre svitanja, oko 4:30 časova ujutru.
Oluja je prvo pogodila obalu kod Ravene i Červije, a zatim je snažnije zahvatila provinciju Rimini, izazvavši poplave.
Ulice pretvorene u reke
Drveće je oboreno, a ulice su se u pojedinim delovima pretvorile u bujične reke, što je izazvalo poteškoće u saobraćaju. Nadležni proveravaju da li ima ozbiljnije štete.
Severe Thunderstorm Hits Rimini, Italy.
This morning, Rimini and nearby coastal cities experienced heavy rain and violent downbursts, with gusts reaching 122 km/h (75 mph), creating hazardous conditions. pic.twitter.com/ysza8cqzzL — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 24, 2025
Velika šteta na plažama i okolnim objektima
Plaže i kupališta u Červiji i Milanu Maritimi (Ravena) pretrpela su ozbiljnu štetu usled jakih udara vetra. Ležaljke su prevrnute, a krovovi i zaštitne konstrukcije odleteli su ili su se urušili, piše italijanski list ANSA.
U Riminiju je gradska vlast, preko člana zaduženog za civilnu zaštitu Jurija Magrinija, ocenila da je reč o "vrlo ozbiljnom događaju".
Poplavljeni podvožnjaci i podrumske prostorije
Poplavljeno je pet podvožnjaka, od kojih je u jednom ostao zaglavljen automobil. Policija i dalje nadzire poplavljene ulice, ali se voda polako povlači jer je kiša prestala.
Zabeleženi su i poplavljena prizemlja i podrumske prostorije, kao i brojna srušena stabla. Pokrajinski štab aktivirao je timove za podršku vatrogascima.
Drveće palo na automobile
Više borova palo je na parkirane automobile u Milanu Maritimiju. Zbog srušenih stabala pojedini delovi grada su i dalje nedostupni. U toku je na desetine intervencija vatrogasaca.
Prijavljeni problemi sa curenjem gasa su rešeni, a za sada nema informacija o povređenim osobama. U pomoć su pozvani i volonteri.
⛈️Numerosi alberi caduti su auto, giardini e case a Milano Marittima (RA). Numerose vie risultano bloccate. Foto da Emilia Romagna Meteo. pic.twitter.com/kC2U07j0Kp — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 24, 2025
Upozorenje građanima
Zvaničnici su pozvali stanovništvo da ne koriste dronove i slične leteće uređaje, jer su vatrogasne službe angažovale sopstvene dronove za procenu štete iz vazduha.
(Kurir)
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
ZASTRAŠUJUĆE: Upecao veoma retku ribu - ogromnu! "Živi fosil" iz doba dinosaurusa (FOTO)
JEDAN od najstarijih "preživelih" iz doba kada su svetom hodali dinosaurusi.
23. 08. 2025. u 20:17
Komentari (0)