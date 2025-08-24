Svet

STRAVIČNA OLUJA, VETAR RUŠIO SVE PRED SOBOM, OBARAO STABLA! Snažna oluja u Raveni i Riminiju, plaže na Jadranu uništene

V.N.

24. 08. 2025. u 09:26

SNAŽNA oluja pogodila je Emiliju Romanju. Potop u Raveni i Riminiju. Duvao je jak vetar praćen gradom, poplavljene su ulice i srušena stabla.

СТРАВИЧНА ОЛУЈА, ВЕТАР РУШИО СВЕ ПРЕД СОБОМ, ОБАРАО СТАБЛА! Снажна олуја у Равени и Риминију, плаже на Јадрану уништене

Unsplash

Oblast oko grada Ravene, a posebno grad Rimini, pogođeni su snažnim i iznenadnim nevremenom praćenim jakim vetrom i gradom, koje se dogodilo pre svitanja, oko 4:30 časova ujutru.

Oluja je prvo pogodila obalu kod Ravene i Červije, a zatim je snažnije zahvatila provinciju Rimini, izazvavši poplave.

Ulice pretvorene u reke

Drveće je oboreno, a ulice su se u pojedinim delovima pretvorile u bujične reke, što je izazvalo poteškoće u saobraćaju. Nadležni proveravaju da li ima ozbiljnije štete.

Velika šteta na plažama i okolnim objektima

Plaže i kupališta u Červiji i Milanu Maritimi (Ravena) pretrpela su ozbiljnu štetu usled jakih udara vetra. Ležaljke su prevrnute, a krovovi i zaštitne konstrukcije odleteli su ili su se urušili, piše italijanski list ANSA.

U Riminiju je gradska vlast, preko člana zaduženog za civilnu zaštitu Jurija Magrinija, ocenila da je reč o "vrlo ozbiljnom događaju".

Poplavljeni podvožnjaci i podrumske prostorije

Poplavljeno je pet podvožnjaka, od kojih je u jednom ostao zaglavljen automobil. Policija i dalje nadzire poplavljene ulice, ali se voda polako povlači jer je kiša prestala.

Zabeleženi su i poplavljena prizemlja i podrumske prostorije, kao i brojna srušena stabla. Pokrajinski štab aktivirao je timove za podršku vatrogascima.

Drveće palo na automobile

Više borova palo je na parkirane automobile u Milanu Maritimiju. Zbog srušenih stabala pojedini delovi grada su i dalje nedostupni. U toku je na desetine intervencija vatrogasaca.

Prijavljeni problemi sa curenjem gasa su rešeni, a za sada nema informacija o povređenim osobama. U pomoć su pozvani i volonteri.

Upozorenje građanima

Zvaničnici su pozvali stanovništvo da ne koriste dronove i slične leteće uređaje, jer su vatrogasne službe angažovale sopstvene dronove za procenu štete iz vazduha.

(Kurir)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu