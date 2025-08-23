Svet

ZEMLJOTRES U EL SALVADORU: Potres jačine 5.8 stepeni Rihtera

V.N.

23. 08. 2025. u 11:23

ZEMLjOTRES Zemljotres magnitude 5.8 stepeni Rihtera zabeležen je u 11.14 časova, kod obale El Salvadora.

ЗЕМЉОТРЕС У ЕЛ САЛВАДОРУ: Потрес јачине 5.8 степени Рихтера

Foto: Novosti

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 13.3262 i dužine -90.1895.

El Salvador najmanja je i najgušće naseljena država Srednje Amerike na obali Pacifika. Glavni i najveći grad je San Salvador. Zemljište je uglavnom planinsko sa aktivnim, ugašenim vulkanima.

