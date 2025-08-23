ZEMLJOTRES U EL SALVADORU: Potres jačine 5.8 stepeni Rihtera
ZEMLjOTRES Zemljotres magnitude 5.8 stepeni Rihtera zabeležen je u 11.14 časova, kod obale El Salvadora.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 13.3262 i dužine -90.1895.
El Salvador najmanja je i najgušće naseljena država Srednje Amerike na obali Pacifika. Glavni i najveći grad je San Salvador. Zemljište je uglavnom planinsko sa aktivnim, ugašenim vulkanima.
