MEMORIJALNI CENTAR BUHENVALD: Nismo zabranili palestinsku maramu, ali ne možete da je nosite

MEMORIJALNI centar koncentracionog logora Buhenvald ima pravo da zabrani ulaz u kompleks osobama koje nose palestinsku maramu, odlučio je nemački sud.

Viši upravni sud u istočnoj pokrajini Tiringiji u sredu je odbio zahtev žene da joj se dozvoli ulazak u spomen-obeležje koncentracionog logora Buhenvald, ali sa kufijom, odnosno palestinskom maramom. Lokalni mediji su izvestili da ovoj ženi u aprilu nije dozvoljeno da prisustvuje događaju povodom 80 godina od oslobođenja ovog logora zato što je nosila maramu. Ona je podnela zahtev sudu da joj dozvoli da prisustvuje drugom komemorativnom događaju, ali da ne skida kufiju, a sud je presudio u korist Buhenvalda, ocenjujući da je njen cilj bio da pošalje političku poruku zbog onoga što je ona videla kao jednostranu podršku memorijalnog centra politici izraelske vlade, preneo je "Gardijan".

-Nesumnjivo je da bi ovo ugrozilo osećaj bezbednosti mnogih Jevreja, posebno na ovom mestu, naveo je sud.

Spomen-obeležje našlo se na meti kritika prošlog meseca kada je u javnost procureo dokument prema kome je kufija usko povezana sa naporima da se uništi Izrael.

Direktor centra Jens-Kristijan Vagner je rekao da dokument sadrži "greške" i da će morati da se preradi.

Upitan o kufiji, on je rekao da ona sama po sebi nije zabranjen simbol u ovom kompleksu, ali kada se koristi sa drugim simbolima da bi se, kako je rekao, relativizovali nacistički zločini onda se od ljudi traži da ne nose maramu.

