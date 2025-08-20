ITALIJA PREDLAŽE PLAN Bezbednosne garancija Kijevu: Bez razmeštanja NATO snaga u Ukrajini
PREMIJERKA Italije Đorđa Meloni predložila je plan pružanja bezbednosnih garancija kijevskim vlastima radi mirovnog rešavanja sukoba, koji ne predviđa razmeštanje vojnih snaga zapadnih saveznika u Ukrajini, saopštila je agencija Blumberg.
Prema podacima agencije, predlog italijanske premijerke predviđa odustajanje od pokušaja pristupanja Ukrajine u NATO. Pritom se predlaže uspostavljanje mehanizma prema kome zemlje-članice Alijanse mogu zaključivati sporazume sa Kijevom koji obezbeđuju obavezu da reaguju u roku od 24 sata i pruže vojnu podršku u slučaju napada na Ukrajinu.
Plan Italije samo je jedan od više predloga koji razmatraju zemlje Severnoatlantske alijanse. I dalje ostaje nejasno da li će bilateralni sporazumi zapadnih država sa Kijevom predviđati slanje NATO snaga u Ukrajinu, navela je agencija.
Predsednik SAD Donald Tramp u intervjuu za televiziju „Foks njuz“ je 19. avgusta izjavio da Francuska, Nemačka i Velika Britanija žele da rasporede vojne snage na teritoriji Ukrajine, a takođe naglasio da, dok on predvodi američku administraciju, američkih vojnika u Ukrajini neće biti.
Prema rečima zvanične predstavnice Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marije Zaharove, Rusija ne prihvata nikakve scenarije koji podrazumevaju pojavu vojnog kontingenta zemalja NATO-a na teritoriji Ukrajine, jer nose rizik od nekontrolisane eskalacije sukoba.
Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp primio je 18. avgusta Vladimira Zelenskog, finskog i francuskog predsednika Aleksandra Stuba i Emanuela Makrona, britanskog premijera Kira Starmera, nemačkog kancelara Fridriha Merca i italijanskog premijera Đorđu Meloni. Pored toga, sastanku su prisustvovali predsednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen i generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
Tokom sastanka, Tramp je pozvao ruskog predsednika Vladimira Putina, sa kojim je, prema rečima šefa Bele kuće, razgovarao, između ostalog, o izgledima za sastanak ruskog lidera i Zelenskog, a zatim i o trilateralnim pregovorima.
Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, lideri Rusije i Sjedinjenih Država izrazili su podršku nastavku direktnih konsultacija između Moskve i Kijeva, uključujući i ideju o podizanju njihovog nivoa.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
PUTIN POSLAO MOĆNE LETELICE SAVEZNIKU: Zajedno prave novi štit prema NATO (VIDEO)
20. 08. 2025. u 21:42
PUTIN SAOPŠTIO: Nuklearni štit Rusije pouzdano formiran
20. 08. 2025. u 21:27
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)