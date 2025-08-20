ITALIJA PREDLAŽE PLAN Bezbednosne garancija Kijevu: Bez razmeštanja NATO snaga u Ukrajini

PREMIJERKA Italije Đorđa Meloni predložila je plan pružanja bezbednosnih garancija kijevskim vlastima radi mirovnog rešavanja sukoba, koji ne predviđa razmeštanje vojnih snaga zapadnih saveznika u Ukrajini, saopštila je agencija Blumberg.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Prema podacima agencije, predlog italijanske premijerke predviđa odustajanje od pokušaja pristupanja Ukrajine u NATO. Pritom se predlaže uspostavljanje mehanizma prema kome zemlje-članice Alijanse mogu zaključivati sporazume sa Kijevom koji obezbeđuju obavezu da reaguju u roku od 24 sata i pruže vojnu podršku u slučaju napada na Ukrajinu.

Plan Italije samo je jedan od više predloga koji razmatraju zemlje Severnoatlantske alijanse. I dalje ostaje nejasno da li će bilateralni sporazumi zapadnih država sa Kijevom predviđati slanje NATO snaga u Ukrajinu, navela je agencija.

Predsednik SAD Donald Tramp u intervjuu za televiziju „Foks njuz“ je 19. avgusta izjavio da Francuska, Nemačka i Velika Britanija žele da rasporede vojne snage na teritoriji Ukrajine, a takođe naglasio da, dok on predvodi američku administraciju, američkih vojnika u Ukrajini neće biti.

Prema rečima zvanične predstavnice Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marije Zaharove, Rusija ne prihvata nikakve scenarije koji podrazumevaju pojavu vojnog kontingenta zemalja NATO-a na teritoriji Ukrajine, jer nose rizik od nekontrolisane eskalacije sukoba.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp primio je 18. avgusta Vladimira Zelenskog, finskog i francuskog predsednika Aleksandra Stuba i Emanuela Makrona, britanskog premijera Kira Starmera, nemačkog kancelara Fridriha Merca i italijanskog premijera Đorđu Meloni. Pored toga, sastanku su prisustvovali predsednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen i generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

Tokom sastanka, Tramp je pozvao ruskog predsednika Vladimira Putina, sa kojim je, prema rečima šefa Bele kuće, razgovarao, između ostalog, o izgledima za sastanak ruskog lidera i Zelenskog, a zatim i o trilateralnim pregovorima.

Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, lideri Rusije i Sjedinjenih Država izrazili su podršku nastavku direktnih konsultacija između Moskve i Kijeva, uključujući i ideju o podizanju njihovog nivoa.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori