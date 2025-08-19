REGISTROVAN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES jačine 5,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas oblast Hindukuš u Avganistanu, objavio je Nemački centar za istraživanje geonauka.
U saopštenju se navodi da je potres bio na dubini od 186 kilometara, javlja Rojters.
(Tanju)
