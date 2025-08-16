Svet

"EVROPA POZDRAVLJA TRAMPOVE MIROVNE NAPORE" Merc: Ukrajina može da računa na našu nepokolebljivu solidarnost

Đorđe Grmuša

16. 08. 2025. u 16:30

EVROPSKI lideri pozdravili su mirovne napore američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc.

Foto: Tanjug Ap

„Ukrajina može da računa na našu nepokolebljivu solidarnost u naporima da postignemo mir koji će osigurati vitalne bezbednosne interese Ukrajine i Evrope“, napisao je kancelar na svojoj stranici na društvenoj mreži Iks.

On je istakao da su evropski lideri pozdravili Trampove napore da reši sukob u Ukrajini i „postigne pravedan i trajan mir“.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu.

Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.

