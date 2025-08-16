"EVROPA POZDRAVLJA TRAMPOVE MIROVNE NAPORE" Merc: Ukrajina može da računa na našu nepokolebljivu solidarnost
EVROPSKI lideri pozdravili su mirovne napore američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc.
„Ukrajina može da računa na našu nepokolebljivu solidarnost u naporima da postignemo mir koji će osigurati vitalne bezbednosne interese Ukrajine i Evrope“, napisao je kancelar na svojoj stranici na društvenoj mreži Iks.
On je istakao da su evropski lideri pozdravili Trampove napore da reši sukob u Ukrajini i „postigne pravedan i trajan mir“.
Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu.
Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.
(Sputnjik)
Preporučujemo
SA POVEZOM PREKO OČIJU, PA U MARICU: Ovako hapsi nemačka policija decu od 13 godina (VIDEO)
16. 08. 2025. u 15:15
PORUKA IZ NEMAČKE ZA TRAMPA: Pitanje ulaska Ukrajine u NATO treba isključiti
15. 08. 2025. u 18:03
"MEĐUNARODNE GRANICE SE NE SMEJU MENjATI SILOM" Licemerna izjava evropskih lidera - gospodo, a šta je sa Srbijom?!
GRUPA evropskih lidera poručila je danas, nakon samita predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, da će nastaviti da podržava Ukrajinu koja, kako ističu, mora da dobije čvrste bezbednosne garancije i jedina može da odlučuje o svojoj teritoriji.
16. 08. 2025. u 12:35
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)