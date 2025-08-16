"MEĐUNARODNE GRANICE SE NE SMEJU MENJATI SILOM" Licemerna izjava evropskih lidera - gospodo, a šta je sa Srbijom?!

GRUPA evropskih lidera poručila je danas, nakon samita predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, da će nastaviti da podržava Ukrajinu koja, kako ističu, mora da dobije čvrste bezbednosne garancije i jedina može da odlučuje o svojoj teritoriji.

Foto AP

Lideri Evropske unije pozdravili su napore američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje sukoba u Ukrajini i postizanje pravednog i trajnog mira.

- Kao što je predsednik Tramp rekao "nema dogovora bez dogovora". Kako je Tramp najavio, sledeći korak mora biti dalji razgovori uključujući sa predsednikom Zelenskim sa kojim će se sastati uskoro - navodi se u zajedničkom saopštenju nakon što ih je Tramp obavestio o rezultatima sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom juče na Aljasci.

EU takođe izražava spremnost da radi sa predsednicima Trampom i Zelenskim u pravcu trilateralnog samita uz evropsku podršku.

- Jasno smo rekli da Ukrajina mora da ima čvrste bezbednosne garancije da efikasno brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Pozdravili smo izjavu Trampa o tome da su SAD spremne da daju bezbednosne garancije. Koalicija voljnih je spremna da igra aktivnu ulogu - dodaje se.

"Međunarodne granice ne smeju se menjati silom"

Kako se ističe, ne smeju se postavljati ograničenja ukrajinskim oružanim snagama ili njihovim operacijama sa trećim zemljama.

Foto: Profimedia

- Rusija ne može da ima pravo veta kada je reč o putu Ukrajine u EU i NATO. Od Ukrajine će zavisiti da donosi odluke o svojoj teritoriji. Međunarodne granice ne smeju se menjati silom - navodi se u saopštenju.

EU će nastaviti da podržava Ukrajinu i odlučna je da učini više da bi Ukrajina ostala snažna kako bi postigla okončanje borbi i pravedan i trajan mir.

- Sve dok se ubijanje u Ukrajini nastavlja, spremni smo da održimo pritisak na Rusiju. Nastavićemo da jačamo sankcije i šire ekonomske mere kako bismo izvršili pritisak na rusku ratnu ekonomiju dok se ne postigne mir. Ukrajina može da računa na nepokolebljivu solidarnost dok radimo ka miru koji će osigurati vitalne bezbednosne interese Ukrajine i Evrope - zaključuje se u saopštenju.