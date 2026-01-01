PROSEČNA PLATA BIĆE PREKO 1.000 EVRA, 2027. ČAK 1400! Ministar finansija saopštio sjajne brojeve
MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je za RTS da Srbija u 2026. godinu ulazi sa očuvanom makroekonomskom stabilnošću, rastom plata i penzija i nastavkom velikih investicionih projekata.
Prosečna plata preko 1.000 evra
Ministar je najavio da će prosečna plata u Srbiji, prvi put u istoriji, preći 1.000 evra. Dok će 2027. godine ona iznositi 1.400 evra.
"Penzioneri su, takođe, dobili povećanje od 12,2 odsto, što u proseku iznosi više od 6.000 dinara, a prve uvećane penzije biće isplaćene početkom januara. Za 13 meseci penzije su povećane za ukupno 24,4 odsto, daleko iznad nivoa inflacije. Prosečna penzija ove godine biće oko 490 evra", rekao je Mali, ističući da su penzije sigurne i redovne.
