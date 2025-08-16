POGLEDAJTE SNIMKE SA ALJASKE: Putin i Tramp odlaze nakon sastanka (VIDEO)

PREDSEDNICI Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp sastali su se danas na Aljasci.

Foto: Printscreen

Nakon zajedničkog obraćanja Tramp i Putin su napustili Aljasku.

Najpre je iz Ankoridža, vrlo brzo nakon obraćanja poleteo ruski predsednik Vladmir Putin.

Ubrzo nakon njega ka Vašingtonu je poleteo američki predsednik Donald Tramp.

Pojedini mediji nakon zajedničkog obraćanja preneli su da je u okviru samita na Aljasciu bio planiran i radni ručak dvaju delegacija, ali da je on otkazan.

Sve detalje susreta Trama i Putina na Aljasci čitajte u našem blogu KLIKOM OVDE!

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1