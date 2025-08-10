NETANJAHU JASAN: Cilj Izraela je uklanjanje Hamasa i preuzimanje kontrole nad Pojasom Gaze
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu danas je na konferenciji za inostrane novinare ponovio da je cilj izraelske vojske da ukloni Hamas i preuzme ''bezbednosnu kontrolu'' nad Pojasom Gaze, uključujući uspostavljanje ''bezbednosne zone'' na granici s enklavom.
On je naveo ''pet principa za okončanje rata'', uključujući razoružavanje Hamasa, oslobađanje izraelskih zarobljenika, demilitarizaciju Pojasa Gaze, uspostavljanje bezbednosne kontrole nad enklavom i uspostavljanje ne-izraelske mirovne civilne administracije, prenosi Al Džazira.
Naveo je da Izrael ''nema izbora'' osim da ''završi posao i porazi'' Hamas, dodajući da vojska Izraela mora da zauzme ''dva poslednja uporišta Hamasa'', i to jedno u gradu Gazi, a drugo u zemljama u centralnoj Gazi, u blizini izbegličkog kampa Al Mavasi.
- To je najbolji način da se završi rat i želim da se to i učini - rekao je Netanjahu.
Rekao je da ne želi da ''prolongira rat'', jer bi to dovelo do toga da izraelski taoci ''umru od gladi''.
On je dodao da će izraelska vojska dozvoliti većem broju inostranih novinara da uđu u Pojas Gaze.
(Tanjug)
