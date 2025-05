ORBAN POBESNEO NA UKRAJINU: Ni NATO to ne može da toleriše!

MAĐARSKI premijer Viktor Orban ocenio je danas da je "bez presedana" da Ukrajina, koja nije članica NATO, izvodi "operacije tajne službe" protiv Mađarske, koja je u sastavu Alijanse

- Ni NATO to ne može da toleriše - rekao je on, na putu ka Tirani, gde se danas održava Samit Evropske političke zajednice, prenosi MTI.

Na pitanje šta će biti na agendi sastanka sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, Orban je odgovorio: "Ukrajinci".

U video-objavi na društvenoj mreži, Orban je danas naveo da Ukrajina izvodi "dobro koordinisanu, organizovanu, finansiranu i na dezinformisanju i klevetama zasnovanu kampanju" protiv Mađarske.

- To je neprihvatljivo. Ni NATO ne može to da toleriše - istakao je on.