"MARIN ĆE BITI NAŠ PREDSEDNIK": Andreja Kotarac, portparol stranke Nacionalno okupljanje i savetnik liderke francuske nacionalne desnice

Sprečavanje Marin Le Pen, glavnog oponenta Emanuelu Makronu, da se kandiduje na predsedničkim izborima, predstavlja do sada neviđenu i vrlo zabrinjavajuću odluku. Na taj način su oduzeta prava Francuzima da izaberu svog kandidata, svog predsednika i svoju sudbinu.

Foto. privatna arhiva

To, povodom prvostepene presude liderki francuske nacionalne desnice u aferi zapošljavanja poslaničkih pomoćnika u Evropskom parlamentu, u razgovoru za "Novosti" ističe Andreja Kotarac, portparol stranke Nacionalno okupljanje i savetnik Marin Le Pen. Podsetimo, Le Penova je kažnjena s dve godine nošenja nanogvice, dve godine uslovnog zatvora, 100.000 evra kazne i, što je naročito problematično iz ugla trke za predsedničke izbore 2027. gde je glavni favorit, sa pet godina zabrane da se kandiduje, uz presudu da podnošenje žalbe ne suspenduje ovu poslednju meru.

- Situacija je zabrinjavajuća, tim pre što je motiv za takvu odluku zasnovan na konceptu koji ne postoji u francuskom zakonodavstvu. Predsednica suda je odluku obrazložila činjenicom da bi kandidovanje Marin Le Pen izazvalo uznemiravanje demokratskog javnog mnjenja. Ta formulacija ne postoji u francuskom krivičnom pravu – ističe Kotarac za "Novosti".

Foto: V. N.

• I paragrafi na osnovu kojih je ova odluka doneta su zaživeli kasnije?

- Taj deo prvostepene presude bazira se na zakonu koji je stupio na snagu naknadno, posle izvršenja dela za koja se Marin tereti. Apriori, to ne bi smelo da se koristi. Osnovi krivičnog prava to zabranjuju.

• U kakvom tom svetu živimo, kada se na ovakav način uklanjaju politički protivnici?

- Nema više argumenata da se spreči dolazak Nacionalnog okupljanja na vlast u Francuskoj. Ali, što smo bliži tome, sve je teže. Ostaju samo pravni manevri da se Marin spreči da postane predsednik. Ta vrsta napada i agresivnosti predstavlja političku borbu. Podršku su nam dali mnogi svetski lideri, a među njima i Donald Tramp.

Foto: V. N.

• Cela planeta se sada interesuje za političku sudbinu Marin Le Pen?

- Zvali su nas mediji iz Indije, Srbije, kontaktirali nas Bi-Bi-Si, Si-En-EN. Svi se pitaju šta se to događa s francuskom demokratijom, kada glavni opozicioni lider ne može da učestvuje na izborima.

• Sve je manje demokratije u svetu?

- Realnost je takva da Emanuel Makron sada više nikome ne može da deli lekcije iz demokratije, imajući u vidu da je njegova glavna politička protivnica, i favorit u ispitivanjima javnog mnjenja, onemogućena da bude kandidat.

• Niko ovako nije pre bio kažnjen?

- Isti ovakav proces se nedavno vodio i protiv sadašnjeg premijera Fransoa Bajrua, pa ga nisu sprečili da se kandiduje na izborima. Žan Lik Melanšon iz krajnje levice i politički protivnik Marin Le Pen je poručio da se, kao i mi, ne slaže s takvom merom. Na francuskoj političkoj sceni široko je rasprostranjeno mišljenje protivnika da žele da se bore protiv Nacionalnog okupljanja i Marin Le Pen, ali politički, argumentima, vizijom protiv vizije, a ne preko suda.

Foto: Privatna arhiva

• Kao je Marin Le Pen sve to primila?

- Viđam je praktično svakoga dana. Radimo zajedno. Mi, njeni saradnici, bili smo šokirani i konsternirani, jer se danonoćno angažujemo da bi pobedila na izborima. A onda nam objasne da ne može čak ni da učestvuje u izbornoj trci. Marin nam je rekla da je ovo bitka, da treba uzdignuti glavu, podići bajrak, i da ćemo pobediti, jer je ova odluka nepravedna, a to što dolazi od strane suda, čini da je još nepravednija, i da izaziva još jača osećanja. Okupila je u toj borbi sve naše poslanike, evroposlanike, senatore, lokalne odbornike, do najmanjeg sela u Francuskoj. Svi smo bili impresionirani. Ima energiju jaču nego ikad.

• I, biće kandidat?

- Naravno da će biti! I pobediće. Tome se svi nadamo. Apelacioni sud je shvatio da se u celom svetu povela polemika oko toga šta se događa u Francuskoj, pa je pomerio rok za donošenje drugostepene presude do leta sledeće godine, da bi Marin Le Pen imala dovoljno vremena da se kandiduje. Podnela je žalbu i nalazi se pod pretpostavkom nevinosti. Biće to prilika da joj se sudi pravičnije, prema zakonu, a ne na osnovu uverenja sudije. Prvostepena odluka je politička presuda, na osnovu tužbe koja je podneta dok je predsednik Evropskog parlamenta bio socijalista Martin Šulc koji je zvao bivšu francusku ministarku pravosuđa takođe socijalistu Kristijan Tobira, da bi započela istragu. Sve je, dakle, politički u tom procesu, do presude. A Marin Le Pen je nevina.

Foto. privatna arhiva Andreja Kotarac i Marin Le Pen

NE POSTOJI PLAN "B"

• Nacionalno okupljanje ima i vrlo kredibilnu alternativnu varijantu za predsedničkog kandidata, u vidu izuzetno dobro kotiranog šefa stranke Žordana Bardele?

- Postoji samo plan "A", a to je Marin Le Pen. Može da se primeni plan "B", ali onda i njega tako mogu da napadnu na isti način. To potom isto može da se desi i planu "C" i planu "D". I ne samo Nacionalnom okupljanju. To bi, na primer, moglo da se dogodi i Žan-Liku Melanšonu. Savršeno je to razumeo i usprotivio se privremenoj zabrani koja je izrečena protiv Marin Le Pen. Bolje je zaustaviti odmah taj napad na demokratski poredak. Francuzi treba da budu slobodni u izboru svog predsednika i, na kraju, u određivanju sudbine svoje zemlje