RUSIJA TRAŽI ČELIČNE GARANCIJE: U zamenu za mir I vojnu neutralnost Ukrajine

ZAMENIK ruskog ministra inostranih poslova Gruško kaže da će Rusija zahtevati garancije bezbednosti od livenog gvožđa, uključujući neutralni status Ukrajine, prilikom rešavanja sukoba.

Foto: Profimedia

U okviru rešavanja sukoba u Ukrajini, Rusija će zahtevati da sporazum uključuje i čvrste bezbednosne garancije, uključujući neutralni status Ukrajine i odbijanje zemalja NATO-a da je prihvate kao članicu Alijanse, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.

-Ako govorimo o mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini, onda će, naravno, ono imati spoljnu konturu. Zahtevaćemo da ovaj sporazum uključi i gvozdene bezbednosne garancije. Jer će samo njihovim formiranjem biti moguće da se postigne trajan mir u Ukrajini i generalno ojača regionalna bezbednost. Deo ovih garancija trebalo bi da bude neutralni status Ukrajine i odbijanje zemalja NATO-a da je prihvate kao članicu Alijanse. Naime, upravo je ta odredba zapisana u nacrtima ovih sporazuma. Što se tiče razgovora, naravno, oni se danas ne vode, jer nema pregovora, rekao je Gruško u intervjuu za list „Izvestija“.



Dotičući se teme NATO-a i hipotetičkog smanjenja vojnog prisustva SAD na Baltiku, diplomata je napomenuo da će Moskva polaziti od postojanja suštinskih pretnji Rusiji sa Zapada.

-Jačaju i šire se aerodromska i lučna mreža. NATO stvara nove jedinice za brzo reagovanje, povećava manevarske sposobnosti. Primećujemo kako se povećava gustina i obim vojnih vežbi. One postaju sve agresivnije, usmerene na vojne operacije protiv uporedivog neprijatelja. Pod ovim se misli na Rusku Federaciju. To je realnost sa kojom moramo da računamo. I sve dok ne dođe do stvarnih promena u politici i vojnom razvoju zemalja NATO-a, polazićemo od postojanja suštinskih pretnji Rusiji sa Zapada, rekao je on.

Podsetimo, u Džedi su održani razgovori američke i ukrajinske delegacije. U zajedničkom saopštenju navedeno je da je Ukrajina spremna da prihvati predlog Sjedinjenih Američkih Država o momentalnom uvođenju 30-dnevnog režima prekida vatre.

Ranije danas pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov je rekao da predloženo primirje u Ukrajini nije ništa drugo do predah za ukrajinsku vojsku i zamka.



(RVvoenkor/sputnikportal.rs)

