TRAMPOV KONAČAN OBRAČUN SA NVO KOJE ŠIRE NEMIRE PO SVETU Predsednik SAD: Imam mandat američkog naroda, rekao sam Masku da to uradi

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je danas da ima mandat od američkog naroda da eliminiše rasipnu potrošnju vladinih agencija, kao i da je ovlastio milijardera Ilona Maska da prepravi saveznu vladu preko Odeljenja za vladinu efikasnost.

Foto: Tanjug





- Vidite, borio sam se za ovo, a ljudi žele da to pronađem. I imao sam veliku pomoć Ilona Maska, koji je bio sjajan - rekao je Tramp.

Upitan da li veruje Masku, Tramp je rekao da milijarder ne "dobjia ništa" tokom svog vremena provedenog u američkoj vladi.

- Da li verujem Ilonu? Oh, on ništa ne dobija. U stvari, pitam se kako može da posveti vreme tome. On je tako posvećen - rekao je Tramp.

Njegovi komentari o Masku usledili su nakon što je magazin Tajm objavio na svojoj naslovnoj strani provokativnu sliku Ilona Maska kako sedi za kultnim predsedničkim radnim stolom, piše Foks njuz.

Tramp je rekao da je on rekao Masku da rasformira američku Agenciju za međunarodni razvoj (USAID) i da ima dalje planove da proverava rad drugih agencija.

- Rekao sam mu da to uradi, a onda ću mu reći vrlo brzo, možda za 24 sata, da ode da proveri Ministarstvo obrazovanja. On će pronaći istu stvar. Onda ću reći, idi u vojsku. Hajde da proverimo vojsku. Pronaći ćemo milijarde, stotine milijardi dolara prevare i zloupotrebe. I znate, narod me je izabrao za to - rekao je Tramp.

