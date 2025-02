DEZERTIRA NA HILJADE UKRAJINACA: Sve više vojnika napušta front, zbog čega linija odbrane kijevskih snaga može da se raspadne

Ukrajinska parlamentarka Ana Skorohod otvoreno kaže da je dezerterstvo dobilo masovni karakter, posebno od jeseni 2024. Sve očiglednije je nezadovoljstvo onih koji su predugo na frontu. Zbog masovnog dezerterstva realno postoji opasnost da se raspadne linija fronta, upozoravaju ukrajinski generali.

Po ukrajinskom zakonu postoji razlika između dezertera i onih koji su samovoljno napustili jedinice. Dezerterima smatraju one koji su pobegli sa oružjem i ne nameravaju da se vrate u vojsku za šta su predviđene visoke zatvorske kazne. Što se tiče kategorije samovoljnog napuštanja jedinica to su oni kojima je "pukao film", jer su predugo u rovovima i nisu davno videli svoje najbliže i oni su napuštajući jedinicu predali oružje. Među njima je jedan broj koji se posle odmora vraća u neku od jedinica.

Prema statistici ukrajinskog državnog tužilaštva, od početka rata, dakle od februara 2022, zbog dezerterstva je pokrenuto 141.277 krivičnih prijava. Dobro upućeni kažu da je broj dezertera daleko veći, ali država više nije u stanju da se suprotstavi toj pojavi samovoljnog napuštanja jedinica.

Jedan od glavnih razloga je što u mnogim jedinicama nije bilo rotacije, već se jedni te isti ljudi nalaze u rovovima skoro tri godine. Naravno da to utiče na pad motivacije za ratovanje, tim više što se mnogo gine sa obe linije fronta. Zbog sve slabijeg odaziva za odlazak u vojsku, vlasti u Kijevu ne mogu da demobilišu one koji su jako dugo na frontu.

Nije tajna da jedan broj vojnika pobegne još u vreme obuke dok se nalaze na poligonima.

Ukrajinski novinar Vladimir Bojko koji je bio u vojsci objašnjava da je broj dezertera toliko veliki da nije realno sve pokažnjavati. Bojko kaže da je dezertiralo od početka rata najmanje 170.000 vojnika.

Što rat duže traje smanjuje se broj onih koji su verovali u pobedu, rekao je stranim novinarima jedan od ukrajinskih oficira.

VOJNICI koji su neprekidno na prvim linijama fronta se žale da stalni stres pod kojim se nalaze jer stalno slušaju zujanje dronova i udare granata kod mnogih razara psihu. Jedan broj vojnika uspeva da se adaptira ratnim uslovima, ali nije malo onih koji to objektivno ne mogu da izdrže.

Parlamentarac Sergej Jevtušok smatra da je glavni razlog povećanja samovoljnog napuštanja jedinica što nema rotacije i ljudi su se umorili od boravka u rovovima.

Na početku rata su zapadni novinari uglavnom pisali reportaže o junaštvu ukrajinskih vojnika i uverenosti u pobedu.Pravili su se masovno intervjui sa ukrajinskim generalima, a Zelenski je bio na naslovnim stranama brojnih nedeljnika i dnevnika. A sada su sve češće teme dezerterstvo i analize hoće li se raspasti ukrajinska odbrana na istočnom frontu. Britanski "Gardijan" citira Olgu Rešetilovu koja je u Vrhovnoj radi, tj. parlamentu opunomoćena za prava vojnih lica, koja pesimistički kaže da će broj dezertera i inače onih koji samovoljno napuštaju položaje još više rasti.

- Ljudi koji su dugo u rovovima žele da vide svoje porodice, umorili su se psihički od toga što su u rovovima skoro tri godine - objašnjava Olga Rešetilova.

Ona ističe da su se kod mnogih vojnika pojavili psihički problemi. To se ne može rešiti nikakvim kaznama. Rešetilova iskreno govori da kad se ti ljudi nađu u situaciji da biraju između smrti i zatvora, onda je razumljivo što se oni odluče za dezerterstvo koje je kažnjivo.

U nekim jedinicama komandni kadar ne prijavljuje dezertere i na tome zarađuje.

Prvo bekstvo se oprašta

PO ukrajinskom zakonu za dezerterstvo je predviđena zatvorska kazna od pet do 12 godina. To su oni koji su pobegli sa oružjem iz jedinica. A oni drugi vojnici koji su samovoljno napustili jedinicu, a ostavili su oružje i obećali da će se vratiti mogu biti kažnjeni od pet do deset godina.

Da bi stimulisali povratak u jedinice dezerterima koji su prvi put pobegli i vratili se oprašta se greh i oni ne idu u zatvor. Svima koji su se vratili u jedinice do 1. januara 2025. biće oproštene kazne. Prema novom zakonu ako vojnik i po drugi put dezertira njemu se ne može oprostiti greh i on mora u zatvor.