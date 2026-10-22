TIBET OPET POGOĐEN STARŠNIM ZEMLJOTRESOM: Najmanje 43 nastradale osobe
U TIBETANSKOJ oblasti, bujne poplave i jaki tokovi vode, blata i kamenja odneli su najmanje 43 života.
Jak zemljotres magnitude 7 stepeni Rihterove skale pogodio je Tibet, saopštile su kineske seizmološke službe.
Podrhtavanje tla zabeleženo je u severnom delu regiona, približno 400 kilometara od tibetanske prestonice Lase.
Kako je izvestio Kineski seizmološki mrežni centar (CENC), zemljotres je registrovan oko 22:30 po lokalnom vremenu, što odgovara 14:30 po britanskom vremenu.
Seizmolozi su utvrdili da se epicentar nalazio u okrugu Nagku, u planinskom delu severnog Tibeta, na značajnoj nadmorskoj visini.
Žarište zemljotresa bilo je relativno plitko, na dubini od oko deset kilometara. Nadležne kineske službe potvrdile su da se potresi osetili i van neposrednog područja epicentra.
Ovaj region se već suočio sa katastrofalnim posledicama jakih zemljotresa. Prošle godine Tibet je pogodio zemljotres magnitude 7,1 stepen Rihterove skale, sa epicentrom u okrugu Tingri.
Prema raspoloživim podacima, u pogođenom području je poginulo do 400 ljudi, a još 13 ljudi je poginulo u susednom Nepalu. Razorna snaga zemljotresa u to vreme ostavila je posledice i van tibetanskih granica.
Materijalna šteta zabeležena je na severu Indije, dok su podrhtavanje tla osetili stanovnici mnogih delova Južne Azije, piše Dejli mejl.
Razlog čestih zemljotresa leži u složenoj geološkoj strukturi Tibeta, koji se nalazi u jednoj od seizmički najaktivnijih zona na planeti.
U ovom području se dodiruju Indijska i Evroazijska tektonska ploča, a njihov višemilionski sudar oblikovao je Himalaje. Isti geološki procesi i dalje stvaraju ogromna naprezanja u Zemljinoj kori, zbog čega su jaki tremori tla relativno česti u tom području.
Kontinuirana tektonska aktivnost povezana je i sa brojnim velikim rasedima koji presecaju širi region. Među najznačajnijima su rasedi Altin Tag i sistem raseda Sijanšuihe, koji igraju važnu ulogu u složenim kretanjima Zemljine kore.
Najnovija seizmička aktivnost usledila je nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Tibet i susedni Nepal pre nekoliko meseci, ostavljajući za sobom veliki broj žrtava i ogromnu materijalnu štetu.
U tibetanskoj regiji, bujične poplave i snažni tokovi vode, blata i kamenja odneli su najmanje 43 života. Istovremeno, 519 ljudi se vodi kao nestalo.
Posledice vremenskih nepogoda bile su još razornije u Nepalu. Prema pomenutim podacima, tamo je poginulo najmanje 1.455 ljudi, dok se još 5.285 ljudi vodi kao nestalo.
(Večernji list)
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