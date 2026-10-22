PESKOV O TRILATERALNIM PREGOVORIMA: Abu Dabi kao glavna lokacija, Putin još nije odobrio sastav delegacije
ABU DABI se za sada razmatra kao glavna lokacija za trilateralne pregovore Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Za sada razgovaramo o Abu Dabiju", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li se prestonica Ujedinjenih Arapskih Emirata razmatra kao glavna lokacija za trostrane pregovore, prenosi TASS. Na pitanje da li ruski pregovarački tim priprema dokumente i predloge u pisanom obliku, Peskov je pozvao na oprez i poručio da je još rano govoriti o tome. Peskov je takođe naveo da ruski predsednik Vladimir Putin još nije odobrio sastav ruske delegacije za predstojeće trilateralne razgovore sa Sjedinjenim Državama i Ukrajinom. On je rekao da Putin još nema konkretne planove za sastanak sa ruskim pregovaračima pre nastavka kontakata.
Peskov je napomenuo da još ima vremena pre predloženih razgovora, a njihovo održavanje je najavljeno tek dan ranije.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
PESKOV "PROČITAO" IGRU EVROPE: Amerika traži mir, Brisel gura Ukrajinu u novi krvavi krug
22. 10. 2026. u 13:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)