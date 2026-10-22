Svet

PESKOV O TRILATERALNIM PREGOVORIMA: Abu Dabi kao glavna lokacija, Putin još nije odobrio sastav delegacije

V.N.

22. 10. 2026. u 16:56

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ABU DABI se za sada razmatra kao glavna lokacija za trilateralne pregovore Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ПЕСКОВ О ТРИЛАТЕРАЛНИМ ПРЕГОВОРИМА: Абу Даби као главна локација, Путин још није одобрио састав делегације

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

"Za sada razgovaramo o Abu Dabiju", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li se prestonica Ujedinjenih Arapskih Emirata razmatra kao glavna lokacija za trostrane pregovore, prenosi TASS. Na pitanje da li ruski pregovarački tim priprema dokumente i predloge u pisanom obliku, Peskov je pozvao na oprez i poručio da je još rano govoriti o tome. Peskov je takođe naveo da ruski predsednik Vladimir Putin još nije odobrio sastav ruske delegacije za predstojeće trilateralne razgovore sa Sjedinjenim Državama i Ukrajinom. On je rekao da Putin još nema konkretne planove za sastanak sa ruskim pregovaračima pre nastavka kontakata.

Peskov je napomenuo da još ima vremena pre predloženih razgovora, a njihovo održavanje je najavljeno tek dan ranije.

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