SKOPLJE POD OKUPACIJOM: Dva dečaka brutalno izbodena nožem
DVA dečaka izbodena su nožem u dva odvojena incidenta koja su se dogodila u Skoplju, preneli su danas lokalni mediji.
Prema dostupnim informacijama, prvi incident se dogodio u naselju Šuto Orizari gde je maloletni napadač nožem povredio dvanaestogodišnjeg dečaka koji je sa povredama prevezen u bolnicu, prenosi portal Libertas.
Drugi slučaj je registrovan u Dračevu, gde je petnaestogodišnjeg dečaka napao vršnjak koristeći oštar predmet.
Policija radi na potpunom rasvetljavanju oba slučaja i na utvrđivanju svih okolnosti napada.
Ova dva nova slučaja dogodila su se u atmosferi velike zabrinutosti makedonske javnosti zbog brojnih slučajeva vršnjačkog nasilja.
Porast vršnjačkog nasilja je ponovo otvorio debatu o bezbednosti dece, blagovremenom prijavljivanju nasilja i ulozi institucija u sprečavanju nasilničkog ponašanja.
(Tanjug)
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