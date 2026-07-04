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SKOPLJE POD OKUPACIJOM: Dva dečaka brutalno izbodena nožem

Симеуновић А. Милош

04. 07. 2026. u 17:12

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DVA dečaka izbodena su nožem u dva odvojena incidenta koja su se dogodila u Skoplju, preneli su danas lokalni mediji.

СКОПЉЕ ПОД ОКУПАЦИЈОМ: Два дечака брутално избодена ножем

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

Prema dostupnim informacijama, prvi incident se dogodio u naselju Šuto Orizari gde je maloletni napadač nožem povredio dvanaestogodišnjeg dečaka koji je sa povredama prevezen u bolnicu, prenosi portal Libertas.

Drugi slučaj je registrovan u Dračevu, gde je petnaestogodišnjeg dečaka napao vršnjak koristeći oštar predmet.

Policija radi na potpunom rasvetljavanju oba slučaja i na utvrđivanju svih okolnosti napada.

Ova dva nova slučaja dogodila su se u atmosferi velike zabrinutosti makedonske javnosti zbog brojnih slučajeva vršnjačkog nasilja.

Porast vršnjačkog nasilja je ponovo otvorio debatu o bezbednosti dece, blagovremenom prijavljivanju nasilja i ulozi institucija u sprečavanju nasilničkog ponašanja.

(Tanjug)

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