U CENTRALU HDZ-A U ZAGREBU STIGLA PRETNJA O POSTAVLJENOJ BOMBI: Zaposleni odmah evakuisani, pozvana policija

CENTRALA HDZ-a u Zagrebu evakuisana je u prepodnevnim satima nakon što je na mejl dobijena pretnja o postavljenoj bombi, potvdio je portparol stranke Zoltan Kabok.

Foto: N. Firić

On je za Hinu rekao da je pretnja o postavljenoj bombi stigla u zgradi Gradskog odbora HDž-a, koja je trenutno i centrala stranke.

Zaposleni su, kazao je, odmah evakuisani i pozvana je policija.

- U prepodnevnim satima na službeni mejl stranke smo dobili preteću poruku o o postavljanju eksplozivne naprave u zgradi Gradskog odbora HDZ-a u Gundulićevoj ulici - kazao je Kabok.

(Tanjug)

BONUS VIDEO.

TAKO JE GOVORIO NIKOLAJ KAZUJE HADžI PETAR BOŽOVIĆ: O sebi i ciljevima I EP3