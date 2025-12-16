Region

U CENTRALU HDZ-A U ZAGREBU STIGLA PRETNJA O POSTAVLJENOJ BOMBI: Zaposleni odmah evakuisani, pozvana policija

P. Đurđević

16. 12. 2025. u 13:33

CENTRALA HDZ-a u Zagrebu evakuisana je u prepodnevnim satima nakon što je na mejl dobijena pretnja o postavljenoj bombi, potvdio je portparol stranke Zoltan Kabok.

У ЦЕНТРАЛУ ХДЗ-А У ЗАГРЕБУ СТИГЛА ПРЕТЊА О ПОСТАВЉЕНОЈ БОМБИ: Запослени одмах евакуисани, позвана полиција

Foto: N. Firić

On je za Hinu rekao da je pretnja o postavljenoj bombi stigla u zgradi Gradskog odbora HDž-a, koja je trenutno i centrala stranke.

Zaposleni su, kazao je, odmah evakuisani i pozvana je policija.

- U prepodnevnim satima na službeni mejl stranke smo dobili preteću poruku o o postavljanju eksplozivne naprave u zgradi Gradskog odbora HDZ-a u Gundulićevoj ulici - kazao je Kabok.

(Tanjug)

