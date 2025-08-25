Region

TEŠKA SAOBRAĆAJKA: Delovi automobila rasuti po raskrsnici, vozilo teško oštećeno (VIDEO)

Novosti online

25. 08. 2025. u 21:02

U SARAJEVSKOM naselju Alipašino polje je došlo do teške saobraćajne nezgode.

ТЕШКА САОБРАЋАЈКА: Делови аутомобила расути по раскрсници, возило тешко оштећено (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Avaz

Na snimcima se vide delovi automobila rasuti po raskrsnici i vozilo je teško oštećeno.

Za sada nema potvrđenih informacija o eventualno povređenim osobama, a na terenu su ekipe hitne pomoći i policije koje vrše uviđaj.

Više informacija bit će poznato naknadno.

(Avaz)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA ZAPANJENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)

HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)