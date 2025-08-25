TEŠKA SAOBRAĆAJKA: Delovi automobila rasuti po raskrsnici, vozilo teško oštećeno (VIDEO)
U SARAJEVSKOM naselju Alipašino polje je došlo do teške saobraćajne nezgode.
Na snimcima se vide delovi automobila rasuti po raskrsnici i vozilo je teško oštećeno.
Za sada nema potvrđenih informacija o eventualno povređenim osobama, a na terenu su ekipe hitne pomoći i policije koje vrše uviđaj.
Više informacija bit će poznato naknadno.
(Avaz)
