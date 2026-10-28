"MOGUĆE JE DA SMO PRONAŠLI OSTATKE NOJEVE BARKE": Arheolozi na tragu epohalnog otkrića (VIDEO)

U ISTOČNOJ Turskoj, nedaleko od planine Ararat, nalazi se neobična formacija čiji oblik već decenijama podstiče nagađanja da bi se ispod njene površine mogli kriti ostaci - Nojeve barke.

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Više puta smo pisali o istraživačkom timu koji proučava lokaciju Durupinar, a sada stižu vesti da su ispod zemlje “pronađeni komadi drveta”, među kojima ima i “nagorelih ostataka”.

Istraživači se nadaju da bi novi uzorci mogli da pruže dodatne tragove o poreklu ove neobične strukture.

Prikupljeni materijal poslat je na laboratorijske analize kako bi se utvrdila njegova starost i identifikovala vrsta drveta.

- Komadi nagorelog i nenagorelog drveta pronađeni na dubini od gotovo devet metara - navodi osnivač organizacije Noah’s Ark Scans, Endru Džons.

- Moguće je da smo pronašli ostatke Nojeve barke - rekao je on.

Ipak, istraživač je ostavio otvorenu i drugačiju mogućnost - drvo bi moglo da potiče od vatre koju je nekada davno zapalio lokalni pastir, prenosi Daily Mail.

Članovi tima smatraju da je drvo moglo da “izgori namerno, ali i usled udara groma ili vulkanske aktivnosti”. Za sada nije utvrđeno kada je došlo do gorenja, niti šta ga je izazvalo.

Pronalazak drveta nadovezuje se na ranija istraživanja u kojima su korišćeni radarski sistemi za ispitivanje podzemnih struktura.

Prema navodima istraživača, snimci su pokazali “pravilne linije i uglaste oblike” koji bi mogli da odgovaraju “zidovima, prolazima i odvojenim prostorijama”.

Skeniranje je sproveo dr Hosrov Bahtar, inženjer koji je decenijama radio na sistemima za detekciju za američke odbrambene institucije, uključujući Ratno vazduhoplovstvo, Ratnu mornaricu i NORAD.

- Ovo je najznačajnije otkriće u 45 godina moje karijere. To nije povezano sa geologijom, jer smo iz analize isključili sve geološke karakteristike - rekao je Bahtar.

Međunarodna grupa istraživača uverena je da je reč o strukturi koju je “napravio čovek”, a ne o prirodnoj geološkoj pojavi. Međutim, takav zaključak još nije nezavisno potvrđen.

Tokom 2026. godine, Bahtar je formaciju ispitao radarskim sistemom razvijenim na osnovu istraživanja američkog ratnog vazduhoplovstva. Oprema je omogućila ispitivanje dubljih slojeva tla.

Istraživači su prijavili da su registrovali velike “podzemne granice i prostore” koje tumače kao moguće “komore, hodnike i tunele” ispunjene sedimentom.

Pet izraženih struktura, prema njihovoj interpretaciji, moglo bi da čini “sistem tunela dug približno 46 metara, sa prosečnom visinom većom od četiri metra”.

Tim je izdvojio i jednu deblju podzemnu strukturu koja, prema njihovim merenjima, sadrži “tri zasebna sloja”.

Istraživači su tu pojavu uporedili sa biblijskim opisom barke koja je, prema njihovom tumačenju, “imala tri nivoa”.

- U svetim knjigama Nojeva barka imala je tri nivoa, a i u našim radarskim istraživanjima identifikovali smo strukturu sa tri nivoa - izjavio je arheolog dr Džener Atila.

Ipak, radarski snimci sami po sebi ne predstavljaju fotografije prostorija ili hodnika. Oni pokazuju način na koji se signali odbijaju od različitih materijala i granica ispod zemlje.

Da bi se utvrdilo šta je zaista izazvalo registrovane obrasce, potrebna su dodatna fizička ispitivanja.

Zbog toga istraživači koriste rezultate radarskih merenja kako bi odredili mesta na kojima bi buduća bušenja mogla da pruže najviše informacija.

Sada je pažnju privukao “nagoreli izgled pronađenog drveta”. Razlog za to je i biblijski opis izgradnje barke, prema kojem je Noi bilo naloženo da je premaže smolom iznutra i spolja kako bi je zaštitio od vode.

Takva zapaljiva materija, smatraju istraživači, mogla bi da bude relevantna za tumačenje tragova gorenja.

Tim je izneo i pretpostavku da je nagorevanje možda doprinelo očuvanju materijala. Proces ugljenisanja u određenim uslovima može da uspori razgradnju drveta u zemljištu.

Ukoliko bi buduće analize zaista povezale uzorke sa Nojevom barkom, postoji mogućnost da je požar koji je oštetio plovilo istovremeno pomogao da neki njegovi ostaci opstanu.

Za sada, međutim, nije poznato koliko je pronađeno drvo staro, niti da li pripada nekoj drevnoj konstrukciji. Odgovor se očekuje nakon laboratorijskih ispitivanja.

(Telegraf)