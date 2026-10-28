Panorama

DOBICI PREKO KRAĆIH PUTOVANJA I UGOVORA Astro savet za sredu, 28. oktobar: Evo na koga utiču aspekti Meseca, Sunca i retrogradne Venre

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

28. 10. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MESEC, u 1.02, ulazi u Blizance, znak komunikacija i biznisa,gde ga čeka Uran, planeta inovacija, pa zajedno obrazuju trigon sa Plutonom u isto tako inventivnoj Vodoliji, kojom upravlja Uran.

ДОБИЦИ ПРЕКО КРАЋИХ ПУТОВАЊА И УГОВОРА Астро савет за среду, 28. октобар: Ево на кога утичу аспекти Месеца, Сунца и ретроградне Венре

Foto: Deposit/ NewAfrica

Ovi aspekti pogoduju rođenima u vazdušnim i vatrenim znacima i podznacima, kojima donose poslovni uspeh, dobitke i preko kraćih putovanja, poslovnih dogovora, isplativih ugovora.

Tome pogoduje i sekstil između Sunca u pronicljivoj Škorpiji, znaku novca, i Lilita u poslovičnom Jarcu, koji će najviše osetiti zemljani znaci, Bikovi, Device i Jarčevi.

S druge strane, opozicija između retrogradne Venere u Vagi i Hirona u Ovnu, upozorava Vage i Ovnove da ipak povedu više računa o starim dugovima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)
Svet

0 0

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)

SIN AMERIČKOG predsednika Donalda Trampa, Donald Tramp Mlađi, krajem avgusta otputovao je u Mongoliju u lov s ruskim oligarhom Umarom Kremljovom, blisko povezanim s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, otkriva Fajnenšal tajms. Dok je predsednikov sin boravio u lovu, američka ambasada u Ulan Batoru potrošila je 18.715 dolara iz budžeta na hotelske sobe za agente Tajne službe koji su ga obezbeđivali.

27. 10. 2026. u 11:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSTALA BEZ ZARADE: Emini Jahović propao biznis - Firma nije mogla da izdrži

OSTALA BEZ ZARADE: Emini Jahović propao biznis - "Firma nije mogla da izdrži"