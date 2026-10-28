DOBICI PREKO KRAĆIH PUTOVANJA I UGOVORA Astro savet za sredu, 28. oktobar: Evo na koga utiču aspekti Meseca, Sunca i retrogradne Venre
MESEC, u 1.02, ulazi u Blizance, znak komunikacija i biznisa,gde ga čeka Uran, planeta inovacija, pa zajedno obrazuju trigon sa Plutonom u isto tako inventivnoj Vodoliji, kojom upravlja Uran.
Ovi aspekti pogoduju rođenima u vazdušnim i vatrenim znacima i podznacima, kojima donose poslovni uspeh, dobitke i preko kraćih putovanja, poslovnih dogovora, isplativih ugovora.
Tome pogoduje i sekstil između Sunca u pronicljivoj Škorpiji, znaku novca, i Lilita u poslovičnom Jarcu, koji će najviše osetiti zemljani znaci, Bikovi, Device i Jarčevi.
S druge strane, opozicija između retrogradne Venere u Vagi i Hirona u Ovnu, upozorava Vage i Ovnove da ipak povedu više računa o starim dugovima.
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